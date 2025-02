Milan Futuro, salta la panchina di Bonera. Al suo posto un altro ex rossonero, Massimo Oddo

Milano, 24 febbraio 2025 – “Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio”.

L’elogio di Gerry

È il dialogo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale riferito dallo stesso Ibra a GQ. Il Senior Advisor di RedBird ha raccontato i suoi primi passi da dirigente rossonero. Un'avventura partita nel segno del proprietario del club, Cardinale: “Lui spinge. Spinge forte. Ora capisco perché ha successo: non molla mai. È il vero Wolf of Wall Street. Ottiene sempre quello che vuole. Alla fine, mi ha dato un'opportunità a cui non potevo dire di no. Non c'entrano i soldi. Perché non sono pagato dal Milan e non sono un dipendente del Milan. Io lavoro per RedBird. Ma la mia responsabilità è chiara: portare il Milan dove gli spetta. Vincere”.

Obiettivi e realtà

In questi mesi, tanti alti e bassi: “Qui succedono sempre situazioni nuove. Non sono ancora abituato a tutto, quindi osservo, imparo, accumulo esperienza. Dico la mia quando serve, se non è la mia area mi fido di chi è davanti a me. Ma una cosa è chiara: io mi aspetto risultati. Il Milan non gioca per vincere una partita. Non gioca per vincere trofei. Il Milan scrive la storia”.

In stagione la vittoria in Supercoppa, dopo l'esonero di Fonseca e l'arrivo di Conceiçao. Nell'ultima settimana, però, l'eliminazione dalla Champions League, prima del ko di Torino che ha portato la squadra a -8 dal quarto posto, seppur con una gara da recuperare, giovedì contro il Bologna. Un mercato rivoluzionario che ha portato cinque nuovi giocatori (Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil), un ambiente ancora pesante vista la contestazione dei tifosi a squadra è società. “Il Milan è il club più famoso d'Italia. Noi rappresentiamo il calcio italiano nel mondo. Dna, mentalità, pedigree. I numeri parlano chiaro. Tutti parlano di noi. E se parlano di noi, significa che stiamo facendo qualcosa di grande. Una nuova mentalità. C’è fame. Non abbiamo paura”, le parole di Ibrahimovic a GQ.

E ancora: “Questa è la nostra forza. Facciamo quello in cui crediamo, senza paura, senza limiti. Facciamo le cose a modo nostro. Non guardiamo gli altri. Andiamo avanti, sempre. Qualsiasi muro troviamo davanti? Lo sfondiamo. Fidatevi: noi siamo il rock and roll. Puntando sempre ai risultati. Siamo la nuova scuola”.

Cambio in Milan Futuro

Nel frattempo salta la panchina di Daniele Bonera, alla guida di Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, impantanata al diciottesimo posto del girone B di Serie C, in piena zona playout. L’ex difensore paga i cattivi risultati e l’estrema fragilità palesata dai suoi in campionato, al di là delle difficoltà a lavorare con un gruppo soggetto anche a “travasi” in prima squadra.

Al posto di Bonera è stata chiamata – manca ancora l’ufficialità – un’altra vecchia conoscenza dei tifosi, Massimo Oddo, anche lui ex difensore, con quattro stagioni in rossonero alle spalle da giocatore. Oddo, anticipa Matteo Moretto su Relevo, dovrebbe firmare un contratto da sei mesi, con un’opzione per un anno in caso di salvezza.