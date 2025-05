Milan, Igli Tare: “Idee chiare, i tifosi si aspettano una reazione forte”

Milano, 28 maggio 2025 - “Sono arrivato al Milan con le idee chiare e con tanto entusiasmo: voglio trasmetterlo a tutto l'ambiente ed essere un punto di riferimento”. Così il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare, nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club dopo l'annuncio del nuovo incarico arrivato lunedì: “Questa maglia ha un peso importante, tutto è legato al risultato”. Tra i primi compiti dell'ex Lazio, la scelta dell'allenatore: in cima alla lista restano Vincenzo Italiano (che sta trattando il rinnovo con il Bologna) e Massimiliano Allegri (su cui si è mosso il Napoli in caso di addio di Antonio Conte). Obiettivo dichiarato di Tare, riportare in alto il Milan dopo una stagione che si è chiusa all'ottavo posto e fuori dalle coppe europee: “Il Milan ha una storia gloriosa, la conosco fin da bambino, dai tempi di Wilkins e Hateley”. L'albanese ha aperto l'album dei ricordi: “I miei zii erano tutti milanisti, ho sempre avuto un legame forte con questo club, non l'ho mai nascosto anche da giocatore e da dirigente. Essere qui oggi e parlare per il club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. Il mio esordio in Serie A è stato un Brescia-Milan, il mio primo figlio è nato in un Milan-Bologna. Questa è una società che simboleggia l'eleganza e ka classe, col Real Madrid è tra le più gloriose al mondo”. I primi passi: “Dobbiamo trasmettere da subito a tutti il nostro progetto, ai tifosi in primis che si aspettano una reazione forte. Ho parlato con Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, ci siamo confrontati molto su questa situazione: ho le idee chiare. Le aspettative sono alte, è stata una stagione con tante delusioni, le ho vissute anche io da fuori. E ho le idee chiare: è fondamentale imparare dagli errori, da subito”. La ricetta: “Entusiasmo, energia, voglia. Il Milan chiede subito il risultato: bisogna vincere. Serve senso di appartenenza. Voglio vedere una squadra che suda la maglia, che ha fame. Voglio vedere San Siro esplodere per la gioia dei tifosi. Mi sento molto emozionato. E molto realizzato: essere qui è un sogno nato tanto tempo fa”.