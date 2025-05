Igli Tare: Nuovo Direttore Sportivo del Milan Pronto al Rinnovamento

"Ho avuto modo di parlare a lungo con Giorgio Furlani e con Zlatan, ci siamo confrontati parecchio su tutte le dinamiche che riguardano questo club e questa situazione. Penso di avere idee chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle". Queste le prime parole ufficiali, da nuovo ds del Milan, di Igli Tare, in un’intervista a MilanTv. "Dobbiamo partire nella maniera giusta, le aspettative sono tante: è stata una stagione lunghissima – spiega Tare – e con tante delusioni. L’ho vissuta anche da fuori questa cosa: sono arrivato con idee chiare, con tanto entusiasmo e voglio trasmettere tutto all’ambiente milanista perché è fondamentale imparare dagli errori che sono stati fatti e cercare da oggi di partire con energia e voglia per far sì che il Milan torni a essere quello che abbiamo sempre visto nella sua storia".

Intanto al nuovo direttore sportivo toccherà il difficile compito di ribaltare il Milan. Cambiare la guida tecnica del club e rinnovare gran parte della rosa, dopo una stagione chiusa all’ottavo posto in classifica e fuori dall’Europa. Proprio un Milan senza Europa potrebbe significare partenza per diversi big, uno su tutti: Tijjani Reijnders, miglior centrocampista dell’ultima Serie A, su cui è forte l’interessamento del Manchester City. Per i bookmakers l’addio è quasi certo: si gioca a 1,35.