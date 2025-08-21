Il ct a Milanello: tra 15 giorni l’esordio sulla panchina azzurra inseguendo il Mondiale. Gattuso, la visita al Diavolo è un ritorno a casa

Il ritorno di “Ringhio“. Tutt’altre vesti, stesse espressioni. E dentro a sorrisi e pacche sulle spalle, l’emozione senza voce di chi ha arato quel campo, a Milanello, per anni. Il ct Gennaro Gattuso ha fatto visita al Milan, ieri, dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo, Udinese, Atalanta. Qui, dal 1999 al 2012, ha messo dieci titoli in bacheca, tra i quali due Champions e altrettanti scudetti, l’ultimo targato proprio Massimiliano Allegri (suo allenatore ai tempi di Perugia). Nella sala dei trofei, peraltro, era stato chiuso dentro, a chiave, da Adriano Galliani: "Dopo aver perso la finale di Istanbul voleva andare via per eccesso di amore verso il Milan. Gli ho detto: ‘Vedrai che un giorno capiterà che avremo la rivincita e vinceremo, magari con lo stesso Liverpool...’. Ed è capitato". Incroci rossonerazzurri, ieri: protagonista anche Leonardo Bonucci, assistente del ct con una parentesi insieme al Diavolo tra un ciclo e l’altro alla Juventus anche allegriana. E amarcord per Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, per anni numero uno della squadra di Max. Ricordi amari, invece, per i due, nell’incrociare Luka Modric, con la mente alla finale di Champions a Cardiff, datata 2017. Ma sorrisi e altri abbracci: Buffon-Maignan, Bonucci-Leao, Gattuso-Tare, ad esempio. Occhi soprattutto sul campo, poi. Gattuso, qui, aveva anche allenato dal 2019 al 2021: parentesi in Primavera, promozione a fine novembre in prima squadra dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Sotto osservazione soprattutto Matteo Gabbia, prima convocazione nell’ottobre 2024 senza mai esordire. E l’ex Torino Samuele Ricci, 10 partite in maglia azzurra per il centrocampista, dall’esordio contro la Germania in Nations League nel giugno 2022, fino ai 45 minuti contro la Moldavia di pochi mesi fa nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Non solo. Qualche “occhiata“, probabilmente, anche a Davide Bartesaghi, 19 anni e 22 partite fin qui nelle selezioni giovanili azzurre Under 18, 19 e 20. Accompagnato anche da Luigi Riccio (già suo vice ai tempi del Milan) Gattuso è rimasto a Milanello dalle 9 alle 15 circa. Ritorno al passato rossonero chiuso. Ora, in testa, solo l’azzurro. E la doppia sfida con Estonia e Israele tra 5 e 8 settembre, per inseguire il Mondiale. l.m.