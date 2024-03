Il Diavolo cerca la serenità: chance Jovic

Il calendario affollato che sta affrontando il Milan impone a Stefano Pioli un sapiente dosaggio di energie: per questo motivo oggi pomeriggio il tecnico emiliano attuerà un ampio turn over, dopo le fatiche di Europa League di giovedì, per affrontare l’Empoli di Nicola, reduce dal ko contro il Cagliari. Rispetto alla formazione che ha battuto, non senza soffrire, lo Slavia Praga, l’allenatore dovrà fare a meno di due dei protagonisti della serata europea, vale a dire Alessandro Florenzi e Rafa Leao, entrambi squalificati: al loro posto tornano dal primo minuto Calabria e Okafor, decisivo nel successo capitolino contro la Lazio nell’ultima di campionato. Le risorse da preservare in vista del ritorno contro i cechi sono diverse, tra cui senza dubbio il trentasettenne Giroud: contro i toscani, dunque, la scelta ricadrà su Luka Jovic, chiamato a dimostrare di poter dare il suo contributo sotto porta anche partendo da titolare e non solo da subentrato. Si avvia verso un meritato turno di riposo anche la coppia di centrali di difesa formata da Matteo Gabbia e Simon Kjaer: il reparto che finora ha incassato, tra campionato e coppe, 48 gol è sotto esame e se il danese lascerà Milanello a fine stagione (il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e non gli verrà rinnovato) anche Pierre Kalulu, il cui rendimento non sembra essere più quello della stagione dello Scudetto, potrebbe essere ceduto. Contro l’Empoli spazio, allora, al duo Thiaw-Tomori che, 103 giorni dopo l’ultima volta, tornerà a formare la diga rossonera (il 28 novembre, durante la sfida casalinga contro il Borussia Dortmund, il tedesco si fece male, seguito dall’ex Chelsea infortunatosi a fine dicembre a Salerno). L’ultima novità prevista, infine, riguarda Bennacer, che viaggia verso una maglia da titolare al posto di Adli per affiancare Reijnders in mezzo al campo.

Le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabia, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Tv: ore 15 Dazn.