Il Diavolo rivede le stelle. Stop al Napoli dei miracoli. Max-Conte, vetta per due

Profuma di scudetto la notte di San Siro, con il Milan che al termine di una gara infinita e incandescente batte 2-1 il Napoli campione d’Italia, lo raggiunge in vetta alla classifica (c’è anche la Roma) e per qualche giorno può sognare. Massimiliano Allegri non dice che per lo scudetto c’è anche il Diavolo, vuole aspettare marzo. Ma l’allenatore, che molti meriti li ha per questa rinascita rossonera, meglio non poteva cominciare la settimana che domenica lo riporterà allo Stadium per sfidare la sua ex Juventus. Per adesso Max si gode il momento: la quarta vittoria di fila in campionato (cinque con la Coppa Italia) in inferiorità numerica conferma la crescita del gruppo. Fase difensiva arcigna, ripartenze incisive, capacità di saper soffrire in un clima compatto come non si vedeva da tempo. In più, particolare non trascurabile, l’impresa nella notte in cui il Milan ritrova anche il sostegno della Sud tornata a cantare (senza striscioni).

Al contrario Conte incassa la prima sconfitta in campionato e va via sconsolato (lo aspetta lo Sporting in Champions League), ben sapendo che le assenze in difesa hanno pesato. Si è visto ancora poco (gol su rigore a parte) De Bruyne, che non ha gradito la sostituzione: a centrocampo duello stravinto da Modric, sempre preciso nelle letture dei passaggi. Il croato è stato fra i protagonisti del match cominciato con il “botto”: due giri di lancetta e Saelemaekers accendeva San Siro con un tocco vincente dopo la travolgente cavalcata di Pulisic che superava in velocità Di Lorenzo e confezionava l’assist vincente. E meno male che lo statunitense non era al meglio. Napoli frastornato, rossoneri feroci nel pressing. Metabolizzato il colpo, l’inerzia del match cambiava: i partenopei uscivano dal guscio, Politano saliva in cattedra e per due volte Maignan si opponeva a Gutierrez e Mc Tominay. Più possesso palla del Napoli, spietate però le ripartenze del Milan che prima sprecava da pochi passi con Fofana (26’) dopo altro assist di Pulisic e poi (30’) raddoppiava ancora con lo scatenato americano. Il Napoli reagiva con Anguissa, invocava un rigore dopo contatto Tomori-Mc Tominay e pure nella ripresa occupava stabilmente la metà campo rossonera. Altro “miracolo” di Maignan su Anguissa ma sulla respinta Estupiñan affossava Di Lorenzo: rigore ed espulsione dopo il richiamo di Chiffi al Var e De Bruyne faceva centro. Dentro Bartesaghi per Pulisic, poi Athekame, Loftus Cheek e De Winter e ultima mezz’ora in apnea per il Milan nonostante il ritorno di Leao unico terminale offensivo. Nel finale (7’ di recupero) il fortino rossonero resisteva grazie ad uno strepitoso Maignan. Vincere così è ancora più bello.