Il Diavolo veste Viola: sa ancora vincere

Più forti dell’emergenza, della paura di sbagliare e di un avversario mai domo. I tre giorni della verità si aprono con una gioia per il Milan, che dopo quasi due mesi riassapora il dolce gusto della vittoria in campionato grazie anche ad un super Maignan. Nella prima gelida notte autunnale di San Siro, che profuma di magia per il debutto di Francesco Camarda (15 anni, 8 mesi e 18 giorni, il più giovane della storia ad esordire in serie A), i rossoneri spazzano la crisi nera in cui erano sprofondati e conquistano contro la Fiorentina un successo (1-0) che nel torneo mancava dal 7 ottobre. Tre punti fondamentali dopo un secondo tempo in apnea che consentono agli uomini di Pioli di restare agganciati al treno scudetto e danno slancio in vista della decisiva sfida di martedì in Champions contro il Borussia Dortmund.

Diavolo decimato, con l’inedito tridente d’attacco Chukwueze-Jovic-Pulisic. Fiorentina che si presentava meglio nelle gambe e nello spirito con Beltran unica punta. Più tonico era l’avvio degli ospiti, con il pressing che rendeva complicata la costruzione dal basso dei rossoneri. Venti minuti di nulla, anche perché la Fiorentina e si limitava a controllare un Milan privo di idee e pasticcione. Tanti gli errori nel possesso palla e zero tiri in porta. Fino al 22’, quando in maniera casuale il vivace Pulisic si trovava sul destro un invitante pallone: bravo Terracciano a deviare.

Un sussulto cui seguiva un’imbucata di Reijnders per Calabria con un tiro-cross fra le braccia del portiere ospite e soprattutto una mischia in area con Pobega che esaltava i riflessi di Terracciano. Fiorentina non pervenuta (solo un tiro senza pretese di Sottil), anzi in pieno recupero ecco la grande ingenuità di Parisi che stendeva Theo in area: rigore netto che il francese trasformava.

Italiano inseriva Maxime Lopez nel vivace avvio di ripresa: prima Chukwueze (di testa) mancava il 2-0 e sul capovolgimento di fronte Maignan sradicava il pallone dai piedi di Beltran. Viola costretti a sbilanciarsi: non sempre ordinata, ma efficace la difesa dei rossoneri, con Loftus-Cheek pronto a dare una mano nel finale quando la Fiorentina metteva sotto pressione Tomori e compagni. L’occasione più clamorosa capitava però sui piedi di Jovic che, solissimo, tirava sul portiere. Tutto lo stadio in piedi al minuto 82’ con l’ingresso in campo di Camarda che si trovava di fronte il gigante Milenkovic. E poi boato al settimo di recupero quando Maignan “murava” Mandragora. Il Milan è tornato, in una notte che resterà indimenticabile per tutti.