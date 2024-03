Il Diavolo vince col brivido. Milan, un poker faticoso. Alla fine ci pensa Leao

milan

4

slavia praga

2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (1’ st Calabria), Kjaer, Gabbia (1’ st Tomori), Hernandez; Reijnders (35’ st Bennacer), Adli; Pulisic, Loftus-Cheek (22’ st Jovic), Leao; Giroud (35’ st Okafor). Allenatore: Pioli

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek 6.5; Kristan 6.5, Holes 5, Zima 5.5, Diouf 4; Dorley 5.5, Masopust 6 (41’ st Wallm sv); Doudera 7 (41’st Tomic sv), Provod 7 (38’st Jurecka sv), Zmrzly 5.5 (38’st Boril sv); Chitile 5 (16’st Schranz 7). Allenatore: Trpisovsky 6.

Arbitro: Meler (Turchia) 6.

Reti: 34’ pt Giroud, 36’ pt Doudera, 44’ pt Reijnders, 46’ pt Loftus-Cheek, 20’ st Schranz, 40’ st Pulisic.

Note: al 26’pt espulso Diouf per gioco pericoloso. Ammoniti: Florenzi, Calabria. Angoli 8-4. Recupero 2’ pt, 3’ +1’ st.

Al cospetto dei quasi 60mila tifosi presenti a San Siro, gremito anche da 4.500 supporters cechi, il Diavolo ha sfruttato la seconda superiorità numerica consecutiva dopo quella contro la Lazio: il primo round degli ottavi di Europa League ha sorriso ai rossoneri ma il 4-2 finale non permette di dormire sonni tranquilli. Ancora una volta, infatti, una difesa non impeccabile ha rischiato troppo (ennesima rete presa su palla inattiva) e nemmeno con quattro gol fatti il Diavolo può considerarsi sereno. Con l’unica novità del ritorno tra i titolari di Reijnders, i padroni di casa hanno sofferto eccessivamente quando la squadra di Trpisovsky era al completo, non riuscendo ad arginare la verve agonistica di Doudera e Diouf (palla-gol clamorosamente sbagliata), svegliandosi soltanto al 26’ quando il numero 12 senegalese ha guadagnato l’uscita anticipata per un’entrata dura sulla caviglia di Pulisic: rosso generoso da parte del turco Meler che ha permesso ai padroni di casa di invertire il trend.

Ad aprire le danze è stato Giroud su delizioso assist di Leao: 14 gol e 9 assist in stagione per il francese che, nella sua storia in Europa League, ha lasciato la firma 15 volte (11 centri con la maglia del Chelsea e 3 con l’Arsenal). Nemmeno il tempo di esultare che il Diavolo ha sbandato ancora, concedendo l’1-1 a Doudera, che con un gran tiro dal limite ha piegato i guantoni di un Maignan non impeccabile. La forza mentale del gruppo è emersa e, grazie al piede calibrato di Florenzi dalla bandierina, il Milan è rientrato negli spogliatoi forte di un 3-1 nato dalla sassata di Reijnders e dal colpo di testa di Loftus-Cheek: solo un Stanek prodigioso ha negato il gol a Gabbia, sostituito a inizio ripresa da Tomori, mentre capitan Calabria ha preso il posto di un Florenzi che, ammonito e diffidato, salterà la sfida di ritorno. Il neoentrato Schranz ha accorciato le distanze sfruttando l’ennesima amnesia difensiva ma è stata un’azione personale dilagante di Leao a far calare il poker a Pulisic: tra una settimana servirà un muro più solido.