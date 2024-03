Il futuro è tutto da scrivere. Club, stadio, mercato: che accade?

Voci, smentite, depistaggi. Il futuro del Milan, societario e sportivo, è tutto da scrivere. Le certezze ad oggi sono poche (la telenovela su San Siro ne è la dimostrazione, con una nuova puntata prevista per oggi), le indiscrezioni, anche da ambienti finanziari e potenzialmente attendibili, rafforzano l’idea che qualcosa possa succedere entro l’estate all’interno del club. Per questo i “rumors“ riguardanti un serio interessamento del Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia Saudita (un gigante con un patrimonio da 700 miliardi di dollari derivante dai proventi legati al petrolio) per le quote del club (addirittura si è ipotizzato una due diligence in corso) attirano addetti ai lavori e non.

Una cosa è sicura: Gerry Cardinale (come prevedibile assente ieri sera a San Siro) ha negato i suoi viaggi in Asia (con o senza l’ad Giorgio Furlani) a caccia di investitori. Del resto ha un ufficio a Dubai appena aperto, uno ad Abu Dhabi e presto ne verrà inaugurato un terzo a Riyad. Ma nelle rarissime interviste rilasciate il numero uno di RedBird ha sempre parlato di "potenziali partner che potrebbero unirsi come sponsor o come soci nella costruzione dello stadio". Specificando a Calcio e Finanza: "Quel che è vero, però, è che bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport",

In realtà le ultime voci sul futuro azionario del club e dello stesso Cardinale prospettano altri scenari, ovvero che l’investitore arabo entrerebbe nel Milan non direttamente al fianco di RedBird ma versando ad Elliott la parte mancante della cifra pattuita con Cardinale (550 milioni più gli interessi maturati che sono al 7%) prendendo in pegno le azioni rossonere. Ovviamente per far tutto questo occorrerebbe anche il consenso della famiglia Singer che a tutela dell’operazione hanno un esponente nel cda del club. Ma sul possibile ingresso di nuovi soci, ieri sera Furlani ha chiuso ancora le porte: "Noi lavoriamo per portare risultati per il Milan. Sono tutte speculazioni, non c’è nulla di vero. Le ultime parole di Cardinale?“Ero con lui a Londra. Invito tutti a vedere l’intervista in inglese: lui ha parlato di innovazione, di guardare avanti, di crescita, sono tutte cose belle. Noi lavoriamo per migliorarci".

Registrata per dovere di cronaca anche la voce di chi è accanto alla proprietà e la nuova smentita sul fatto che siano in corso colloqui tra RedBird e Pif, ricordando anche alcune esternazioni recenti dell’uomo d’affari americano ("Supporre che 18 mesi dopo aver acquisito il club con certe scelte io stia incontrando difficoltà è privo di fondamento, sono stato io a volere sottoscrivere il vendor loan con Elliott...") va pure detto che nel caso in cui PIF volesse entrare in società con una simile operazione andrebbe a sbattere contro le regole sulle multiproprietà dell’Uefa. A questo punto bisogna davvero capire cosa potrà succedere entro la fine di marzo e se davvero Pif stia puntando a entrare nel capitale azionario del Milan. Anche perché, un Fondo proveniente da quell’area asiatica potrebbe davvero accontentarsi di acquisire una quota minoritaria delle azioni del club?

Capitolo mercato infine. Prima si chiarirà il budget a disposizione per la prossima stagione, e prima ci si muoverà. Da mesi l’obiettivo principale dei rossoneri è un attaccante da 15-20 gol a stagione: da Zirkzee del Bologna (ma tutto passa attraverso il Bayern che ne controlla il cartellino) a Sesko del Lipsia. E poi David (Lille), fino a Gimenez (Feyenoord. Bisogna decidere su chi affondare il colpo, ma al tempo stesso si tratta con Giroud per un rinnovo che non è così scontato, visto che il francese è corteggiato dalla MLS statunitense. Per un mercato all’altezza non è esclusa una cessione eccellente, visti i mancati introiti dopo l’eliminazione dala Champions: Theo Hernandez, Maignan e Leao i calciatori più corteggiati da Bayern Monaco e Psg, ma solo di fronte a proposte “indecenti“ (e comunque non inferiori ai 70-80 milioni) qualcuno dei big potrebbe partire. Esattamente come è accaduto a Tonali nella passata stagione.