Il mercato. Pressing sul Toro per Buongiorno. Colombo pedina

Il Diavolo continua la caccia al difensore da aggiungere alla rosa considerando i lunghi infortuni di Thiaw, Tomori e Kalulu: ieri ci sono stati nuovi contatti tra il club di via Aldo Rossi e il Torino per Alessandro Buongiorno ma la richiesta dei granata per il difensore classe ‘99 è sempre di 30-35 milioni di euro. La novità delle ultime ore, però, è che il club di Cairo avrebbe dato l’ok all’inserimento nella trattativa di Lorenzo Colombo, attaccante che attualmente gioca in prestito al Monza e che il Milan vorrebbe usare come contropartita tecnica per abbassare la parte cash.

La prima offerta del Diavolo è stata di 20 milioni di euro più il cartellino di Colombo (che viene valutato 15 milioni dai rossoneri) ma il Toro pensa che la valutazione del centravanti sia, invece, intorno ai 10 milioni. Il capitano granata, inoltre, piace anche a Napoli e Atalanta.

Il.Ch.