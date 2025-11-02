Il Milan cambia: l’ora di Nkunku-Leao. Velocità ed estro per battere Gasp

"A volte capita di trovare soluzioni inaspettate". Eppure, è l’imprevisto quel che il mondo rossonero attende da settimane. Leao e Nkunku: Allegri studia la strana coppia che, in fin dei conti, è il meglio possibile per questo Milan dal giorno dello stop di Pulisic. Il classe 1997 di Lagny-sur-Marne è pronto per la prima da titolare questa sera contro la Roma. Il preambolo non è stato semplice per l’attaccante più costoso della storia del club di via Aldo Rossi, arrivato con una condizione da ricostruire ed uscito dall’ultima pausa per le nazionali con un piede cui non calzava più lo scarpino. L’attesa pare essere finita, e giunge in un momento storico dove le quotazioni di Gimenez sono arrivate al minimo storico. C’è stata la botta alla caviglia contro l’Atalanta, ma anche l’ennesima prestazione di poco o nulla che porta la pazienza di Max ad una gradazione prossima allo zero.

"Sanno entrambi giocare bene a calcio… sono curioso anch’io" sentenzia il tecnico livornese, che quindi anticipa la coppia d’attacco per la gara più attesa del fine settimana. Insieme, il campo, per qualche minuto lo hanno già visto. Contro il Pisa Rafael aveva graffiato in avvio, per poi perdersi alla distanza anche per una mancata intesa con il messicano. Entrato un Nkunku tutt’altro che trascendentale, la prima giocata aveva comunque mandato quest’ultimo in porta, senza fortuna. Ora c’è la chance dal primo minuto, con dinamismo come parola d’ordine. Nessuno dei due è prima punta di ruolo, il fisico è fatto per reggere il contatto con i centrali difensivi, far salire la squadra, propiziare l’inserimento dell’altro o proporre in autonomia. D’altronde: "Si può giocare anche senza centravanti".

Di fronte c’è la squadra che vinto di più in trasferta nell’anno solare 2025 e ha imposto il maggior numero di clean sheet nel campionato in corso. E che ha una produzione offensiva ad altissima percentuale rispetto alle occasioni create: "Ha subito solo quattro gol e dà sempre la sensazione di poter far gol. Se poi rimarrà in cima non lo so, so solo che bisogna dare continuità di risultati" conferma Allegri. Dopo due pareggi consecutivi, sempre a gradazione neroblù, non saranno certamente i capitolini i clienti più generosi per rialzare il ritmo di marcia. La Roma di Gasperini non può che ricordare l’Atalanta di mercoledì, plasmata per anni dal santone di Grugliasco. Fisicità, compattezza tra i reparti, intensità offensiva. E anche un numero di soluzioni dalla panchina ben superiore al Milan, che proprio ai numeri dell’infermeria sta pagando un salatissimo conto. Allegri rinunciò addirittura ad una punta contro la Fiorentina per avere un cambio a gara in corso.

Questa sera ci sarà nuovamente l’alternativa Estupiñan a sinistra (e Tomori in difesa, con De Winter titolare) e Ruben Loftus-Cheek per l’attacco. Ma è la notte di Christopher Nkunku, e dell’inaspettata (ma non troppo) coppia con Rafael Leao.