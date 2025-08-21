Il Milan sterza in attacco: Boniface vicino

"Quando tutti guardano a destra, tu vai a sinistra". Trattasi della mossa Kansas City, definita dall’attore Bruce Willis nel film Slevin – Patto criminale. Definizione forse non nota al direttore sportivo del Milan Igli Tare, in teoria. Ma, nella pratica, sì. Eccome. "Il mercato è imprevedibile...", aveva buttato lì. Aria retorica. Solo aria, però. Dunque, svolta e mossa Victor Boniface: accordo col 24enne che al Bayer Leverkusen percepisce un ingaggio di poco superiore al milione di euro, offerta al club tedesco per un prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni. Il nigeriano era nella (lunga) lista rossonera da tempo. Al tempo stesso, era finito apparentemente sullo sfondo, nei lunghi giorni del tam-tam e del ping pong tra Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund. Giorni iniziati a fine giugno, con Tare a esplicitare fin da subito un concetto: "Cerchiamo un vero numero nove, un centravanti classico, alla Giroud". Giorni di opzioni, poi, scollinato ferragosto: "Hojlund è una buona opzione. Anche Vlahovic è un’opzione", le parole dell’ex Lazio prima di Milan-Bari. In merito al danese, erano stati fatti passi avanti: contatti con il Manchester United sempre per un prestito, oneroso e da 6 milioni, con diritto di riscatto attorno a quota 40. E contatti con il giocatore, dapprima restio a lasciare i Red Devils nonostante chiaramente fuori dai piani di Ruben Amorin, poi propenso a un trasferimento ma con più garanzie di continuità (tradotto: obbligo di riscatto). In merito al serbo, lo scoglio è stato chiaro fin da subito: i 12 milioni di ingaggio previsti per questa stagione in bianconero, stagione nella quale scadrà peraltro il contratto. L’ipotesi di una spalmatura su più anni del pesante stipendio, il canale mantenuto aperto, da una parte. Dall’altra, evidentemente, fin qui, pochi riscontri dal punto di vista economico, lato giocatore, senza considerare quel minimo di 20 milioni ad oggi richiesti dalla Juventus.

Così, nella baraonda di altri nomi proposti e seguiti come Nicolas Jackson (Chelsea), Tolu Arokodare (Genk), Breel Embolo (Monaco) e Conrad Harder (Sporting), il ritorno su Boniface. La sponda involontaria e non voluta nell’infortunio di Rafael Leao, trasformato in centravanti da Massimiliano Allegri, ma fermatosi dopo la rete al Bari: trauma elongativo al polpaccio destro, fuori sabato contro la Cremonese, da valutare giorno per giorno per Lecce. Fretta su fretta, con un occhio al conto alla rovescia verso l’1 settembre. E virata su Boniface: 11 reti nella scorsa stagione (con 2 assist), 21 in quella precedente (con 11 assist) sempre a Leverkusen. Passato prossimo e remoto condizionato dagli infortuni: 14 partite saltate l’anno scorso per un problema alla coscia, in precedenza uno stop di 3 mesi causa lesione degli adduttori con interessamento del tendine e, tra il 2018 e il 2021, doppia rottura del crociato e out un anno e mezzo. Presente da primo della lista per ll nuovo Diavolo e futuro rossonero che potrebbe partire già oggi. Tutt’altro per Divock Origi: sparito dai radar per un’intera stagione, verso la risoluzione del contratto (in scadenza a giugno 2026) da 4 milioni. Metà stipendio e saluti, senza arrivederci, per il 30enne belga ex Liverpool. Pagina chiusa. Tutt’altra potrebbe aprirsi con Boniface.