Il nuovo Milan vuole un posto al sole. Rabiot-McTominay, duello di forza. La sfida verità parte a centrocampo

San Siro si prepara a una notte di grande calcio. Mancava da tempo. Alle 20.45 di domani, non sarà già occasione per parlare di sfida scudetto. Ma di un tentativo di rientro rossonero nel salotto che conta. Senza ancora il sostegno del pubblico, ma con quello scenario che è proprio dell’essere Milan. Più che un semplice big match di inizio stagione, sarà insomma un primo esame per entrambe le squadre: per il Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri ha ritrovato solidità e fiducia grazie anche all’innesto di Adrien Rabiot; per il Napoli, che con Cagliari e Pisa non ha impressionato, ma continua a fare leva sulla forza di Scott McTominay, MVP dello scorso campionato.

La partita si annuncia soprattutto come un confronto nel cuore del campo, tra il centrocampista che ha cambiato il Napoli un anno fa, e il collega che vuole fare lo stesso nel Milan. Il francese, voluto da Allegri per tutta l’estate e arrivato dopo la parentesi al Marsiglia finita letteralmente ’a botte’, ha dato una svolta al 3-5-2 di questo mese di settembre: tre vittorie consecutive, quattro con la Coppa Italia, senza subire gol da quando è titolare. Il francese ha riportato fisicità, personalità e ordine tattico, incarnando l’idea di calcio del tecnico. "Scudetto? Vedremo a febbraio o marzo dove saremo – ha detto –. Prepariamo ogni gara allo stesso modo, serve solidità e voglia di vincere. Napoli è forte ma noi siamo pronti". Di fronte, McTominay torna a San Siro dopo il gol segnato all’Inter nella scorsa stagione. Il centrocampista scozzese, simbolo del quarto scudetto partenopeo, è pronto a un nuovo duello ad alta intensità. Accanto a De Bruyne ha cambiato compiti e responsabilità, c’è chi dice in peggio, ma resta un punto fermo della squadra azzurra. C’è anche un filo che lega i due protagonisti: in estate Rabiot era stato vicino al Napoli, che lo aveva considerato il rinforzo ideale per affiancare Anguissa, salvo poi cambiare piani dopo l’infortunio di Lukaku e virare su un attaccante. Il destino ha voluto che il francese arrivasse a Milano, e che domenica affronti proprio il club che l’aveva corteggiato.

Allegri non cambia il suo credo: "Ogni partita, anche contro il Lecce in Coppa Italia, va preparata con la stessa attenzione di un big match", ha ripetuto. Un messaggio che Rabiot ha fatto suo. Il francese ha già conquistato i tifosi rossoneri: "Mi piace il rapporto con la gente, mi fa piacere sentire questo entusiasmo. Posso ancora migliorare ma sto bene e sono pronto a dare tutto". La coppia con Modric ha dato stabilità e geometrie, andando anche oltre la prolungata dieta del gol del Bebote Gimenez, superando il lungo infortunio di Rafa Leao, arrivato peraltro alla prima gara ufficiale della stagione. La sfida di San Siro promette emozioni e intensità, con due squadre che condividono un centrocampo di grande impatto, di qualità e con esperienza internazionale. La chiave della gara sarà proprio lì, tra due leader pronti a prendersi la scena. Rabiot ad orchestare, difendere il pallone, far salire la squadra, trovando l’improvvisa giocata verticale. McTominay a creare disordine, rompere le geometrie, inserirsi in area. Sì, Milan-Napoli parte da qui.