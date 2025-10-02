Il patto con il Diavolo dell’eterno Modric. Colpi, letture, tempra: nessuno come Luka

Cento minuti, quarant’anni, più di undici chilometri percorsi. Un messaggio, l’ennesimo, lanciato nei fatti domenica sera a San Siro: altro che pensionato, altro che ultimi giri di giostra con relativo svernamento. Altro che... Appunto: altro, diverso, unico Luka Modric. "Per chi analizza il calcio, penso anche ai medici, deve diventare oggetto di esame: come è possibile che un giocatore di questa età non si fermi mai, sprintando più volte nell’ultimo quarto d’ora? Merita un monumento", ha detto Tomislav Ivkovic. Uno che ha parato due rigori a Diego Armando Maradona e che, evidentemente, da ex nazionale jugoslavo (anche vice della Croazia), se ne intende. Fosse solo la corsa, fossero solo parole... Ma a parlare sono i numeri di queste prime cinque giornate di campionato. Nessuno ha i suoi numeri per passaggi riusciti (300), passaggi riusciti nella metà campo avversaria (169), passaggi in grado di rompere una linea (46), e ancora possessi guadagnati (46) e palloni intercettati (10).

"Nel mondo di oggi i giocatori come lui non si contano su una mano", Allegri dixit. "Davanti alla difesa si gestisce meglio, dà più qualità ed è troppo intelligente anche nelle chiusure", le parole del tecnico che lo ha messo al centro del villaggio e attorno a lui ha costruito il 3-5-2. Altra frase manifesto: "Quando sbaglia si scusa e non smette di correre". Non ha mai smesso: 34 titoli vinti con i club in carriera, 28 a Madrid tanto da diventare il giocatore più vincente della storia del Real. Più un Pallone d’oro. Piedi, sì. Testa fina, lineare e nel contempo dispari, sissignore. Che vanno di pari passo con cuore, carattere, tempra: "A differenza di molti giocatori piccoli che cercano spazio lontano dal cuore dell’azione, Luka va proprio lì, lotta con avversari più grossi e forti fisicamente. Solitamente, poi, ne esce con la palla tra i piedi", ha avuto modo di tratteggiare, 14 anni fa, un altro nome noto del calcio croato, Slaven Bilic. È tutt’ora così. Con la naturalezza del grande campione. Al tempo stesso, con la semplicità dell’uomo (apparentemente) normale. L’anno scorso, col Real, 57 gare stagionali, più 6 al Mondiale per club, prima di stringere il patto con il Diavolo e il popolo rossonero. Che si lustra gli occhi e si spella le mani per gli applausi. Con un sorriso largo così, nel pensare a certe etichette estive.