Il personaggio. Riecco Caldara, si rivede il talento sfortunato

Esordire in una partita ufficiale a inizio marzo fa ben capire il lungo calvario che Mattia Caldara ha dovuto subire nella sua sfortunata stagione in rossonero, e non solo. Lunedì pomeriggio il difensore classe 1994 è tornato in campo con la maglia della Primavera del Milan nel match contro la Fiorentina, perso poi dai rossoneri per 4-1. Caldara è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 62’, quando è stato poi sostituito da Parmiggiani, venendo schierato dal tecnico Ignazio Abate come centrale nella difesa a tre di casa, con il classe 2005 Simic (che ieri ha ricevuto la sua prima convocazione dalla nazionale maggiore serba) e Nsiala ai suoi lati.

La lunga attesa di Mattia, dunque, è terminata dopo mesi di sosta forzata ai box dovuti all’operazione in artroscopia alla caviglia destra subita lo scorso 18 settembre: da qualche settimana, l’ex Juventus e Atalanta era tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con la prima squadra rossonera di Stefano Pioli e i minuti accumulati con l’Under 19 sono serviti per raggiungere l’obiettivo di riatletizzarsi in vista di un possibile impiego per la fine della stagione, anche se la condizione fisica è ancora lontana dal top.

Il ventinovenne era fermo ormai dalla passata stagione, quando era in prestito allo Spezia e la sua parabola calcistica non è stata certo delle più fortunate finora a causa dei tanti, troppi, infortuni in cui è incappato già da quando era stato additato dagli addetti ai lavori come futuro talento. Cresciuto nel settore giovanile della Dea, Caldara è stato acquistato nel 2017 dal club bianconero per quasi 20 milioni di euro, rimanendo però un altro anno e mezzo a Bergamo per poter giocare con regolarità, ma in quella stessa estate è approdato a Milanello all’interno dell’operazione tra Juve e Diavolo per riportare Bonucci in bianconero.

La valutazione di 38 milioni di euro è stato un peso importante e, prima di fare ritorno in rossonero, nelle ultime due stagioni è stato mandato in prestito al Venezia e poi allo Spezia, subendo due retrocessioni di categoria. Il paradosso, se così può essere definito, è che né il Diavolo né la Juventus lo hanno mai visto scendere in campo tra le loro fila in Serie A. Ora l’obiettivo di Caldara è riuscire a tornare in una buona scondizione per poter assaporare, entro la fine della stagione, l’erba e l’atmosfera di San Siro, anche se davanti a lui gerarchicamente ci sono tanti nomi ed elementi inamovibili e di maggiore qualità. Il suo contratto con il club di via Aldo Rossi scade tre mesi e non sarà rinnovato e finora ha collezionato 2 presenze totali in prima squadra.

