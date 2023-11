Il presidente scAroni. "Ibra una risorsa. Tocca a lui decidere. Io sono ottimista»

Il passato, presente e soprattutto futuro del Milan nelle parole del presidente Paolo Scaroni, intervenuto ieri a margine di “Sport Industry Talk“. Si comincia dall’attesa firma di Ibrahimovic, visto che lo svedese continua a sfogliare la margherita: "Consideriamo Zlatan una risorsa a noi vicina, spetta a lui dirci cosa vorrà fare e quando, nell’ambito del Milan o di RedBird. Il confronto con Cardinale è continuo, sono ottimista". Tra i temi affrontati da Scaroni anche i diritti tv e il bilancio del club: "Sui diritti tv nazionali le cose si sono concluse in maniera accettabile, mentre sui diritti tv internazionali non riusciamo ancora a ottenere quanto vogliamo. Noi incassiamo 200 milioni, la Premier League 2,2 miliardi. Ogni volta mi preoccupa vedere provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra industria la rendono più povera". Chiosa finale sulla solidità dei conti rossoneri: "Ogni club di calcio gioca due partite in contemporanea: quella della competitività e quella del bilancio. Il Milan sta riuscendo a vincerle entrambe. Abbiamo chiuso un bilancio in utile, mentre i risultati sono stati ‘ok’, non meravigliosi. Io vorrei vincere tutte le partite. Per noi essere in Champions League sempre è una necessità, sia per ragioni economiche che per nutrire di Milan i nostri 500 milioni tifosi nel mondo. Poi se potessi vincere sempre lo scudetto sarei ancora più contento ma questo è qualcosa in più, l’obiettivo minimo è rimanere in Champions League". G.M.