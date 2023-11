Il progetto “A gol to dream“. Campi sportivi da Fondazione Milan . È il regalo per le ragazze pakistane

Presso la “Casa della Memoria“ di Milano è andata in scena la proiezione del documentario “A Goal to Dream“, un racconto del percorso di un gruppo di ragazze pakistane che scopre come la pratica sportiva possa essere un mezzo per ottenere un riscatto sociale e la propria emancipazione in un mondo in cui la parità di genere è ancora un traguardo difficile da raggiungere.

Durante l’evento, Fondazione Milan ha ufficializzato il proprio supporto all’omonimo progetto, promosso da PPG Sports, L’ORMA e AL2Sport, volto ad offrire a oltre 50 ragazze della Yasin Valley (zona situata nel nord del Pakistan) l’opportunità di realizzare il proprio sogno di giocare a calcio, promuovendo allo stesso tempo l’empowerment femminile attraverso la creazione di un nuovo centro di sport e aggregazione, sicuro e inclusivo in cui le ragazze potranno svolgere una serie di attività formative anche capace di ospitare tornei e tanti eventi di sensibilizzazione sull’importanza della parità di genere. A portare la sua testimonianza ci ha pensato il difensore classe 2004 della prima squadra rossonera Giulia Semplici, prima calciatrice ad aver compiuto l’intera trafila all’interno del Settore Giovanile del Milan, prima dell’esordio in serie A in questa stagione.

"Siamo entusiasti di estendere il nostro impegno per il potenziamento femminile attraverso il progetto “A Goal to Dream“, donando a più di 50 ragazze la possibilità di sognare in grande. Questa iniziativa testimonia ancora una volta come lo sport possa trascendere i limiti del terreno di gioco e avere un impatto concreto nelle vite delle persone, contribuendo a un vero cambiamento culturale" le parole di Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milan, che ha sviluppato il progetto in Pakistan.

A tracciare un quadro dell’attuale situazione vissuta dalle calciatrici in Pakistan, ci ha pensato invece Sahar Zaman, portiere e membro della Nazionale femminile del suo paese: "Mi sono dovuta trasferire per poter inseguire il mio sogno, la mia famiglia mi ha sempre supportato e oggi è fantastico poter vivere tutto questo e difendere i pali della mia Nazionale. Spero di essere un’ispirazione per tutte le giovani del mio Paese che sognano di giocare a calcio e il mio consiglio è quello di crederci sempre".

Ilaria Checchi