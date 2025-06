Il progetto per valorizzare l’attaccante. Milan, il gioiello Camarda in prestito al Lecce: Under 21 nel mirino

Salvare il soldato Francesco Camarda. E il suo talento, dopo un anno di "sballottamento". È la missione che affiderà il Milan al ds Pantaleo Corvino e a quel Lecce stile "Swarovski con dentro il cemento armato". Una stagione in prestito, con vista anche sull’Italia U21. L’anno scorso, di questi tempi, il classe 2008 aveva conquistato l’Europeo U17 (4 gol, 2 in finale, miglior giocatore del torneo) ed era arrivato fino alla semifinale con l’U19. Nel mezzo, l’incontro con Van Basten: "Voglio solo la sua benedizione". L’olandese? Prima: "Guarda che ti seguo". Poi: "Il Milan ha una pepita d’oro in mano". Tenuta stretta: prestito saltato in extremis, a gennaio, al Monza. In stagione, però, poco meno di 200 minuti tra campionato e Champions, dove è diventato il più giovane italiano di sempre a esordire, a 16 anni, 7 mesi e 12 giorni (nel 2023 invece, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, il più giovane di sempre in Serie A). 26 volte in prima squadra in campionato, 16 senza entrare in campo. Danno e beffa: con Milan Futuro in Serie C, dopo l’esordio in Coppa Italia con doppietta e assist nelle prime due gare, mancato raggiungimento delle 25 presenze richieste dal regolamento per poter giocare i playout, poi persi. Alzare il minutaggio, il concetto che ha trovato d’accordo tutti a fine stagione. Ora, finalmente, palla a Camarda.

Luca Mignani