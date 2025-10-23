Il recupero di serie D. L’U23 rossonera ko anche col Breno. Domnitei non basta, terzo stop per Oddo

Prosegue il momento difficile del Milan Futuro che cade per la terza volta consecutiva. Ad aggiudicarsi il derby lombardo, nonché recupero della settima giornata del girone B di Serie D è il Breno, che si impone 2-1 e sale così in quinta posizione. I rossoneri di Massimo Oddo (nella foto) scivolano all’ottavo posto e restano sempre concentrati maggiormente sulla crescita dei ragazzi come dimostra l’età media della formazione titolare: 19 anni. I primi venti minuti passano senza emozioni.

Il Milan approccia la gara con timidezza, mentre i padroni di casa sono più attivi non riuscendo però a trovare guzzi vincenti. All’improvviso la gara esplode e il Breno passa in vantaggio: la gran punizione di Valenti dai 30 metri si infila all’incrocio complice un Torriani immobile e poco reattivo. Due minuti dopo, sull’onda dell’entusiasmo, i bresciani raddoppiano grazie a Senatore. Male nell’occasione la difesa del Milan, molto sbilanciata e con Vladimirov che perde una palla sanguinosa. Il doppo divario ha però l’effetto sveglia. Tra i più attivi Ibrahimovic e Domnitei, protagonisti dell’azione che al 33’ porta al gol che accorcia lo svantaggio.

Assist perfetto del figlio di Zlatan e spaccata vincente della punta italo-rumena. Finale di frazione vivace. Il Breno colpisce un palo, rossoneri due volte vicino al pari sempre con Domnitei. Ripresa molto nervosa e priva di tiri in porta. I bresciani si difendono alla perfezione e conquistano tre punti pesanti. Il Milan Futuro, poco lucido, invece si lecca le ferite. Già nel weekend servirà una svolta, ma l’impegno con l’ambiziosa Folgore Caratese rappresenta un ostacolo notevole.

-MILAN FUTURO 2-1 (2-1)

Marcatori: 24’ pt Valenti (B), 26’st Senatore (B), 33’pt Domnitei (M). Al.St.