Il retroscena. L’ordine di Max: "Allenatevi tutti a tirare i rigori»

La cura dei particolari, prima di tutto. Ecco perché durante l’allenamento di sabato e ancor di più nella rifinitura di domenica mattina, a poche ore dalla sfida con la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha chiesto ai suoi di esercitarsi sui calci di rigori, con molta concentrazione. La rabbia dopo quanto accaduto a Torino (per l’errore dal dischetto di Pulisic più che per le occasioni sprecate da Leao) era stata metabolizzata a fatica dall’allenatore, anche perché prima dello statunitense altri rossoneri avevano sbagliato in quella che sembrava una sorta di “maledizione“: dal 6 ottobre 2024 al 5 ottobre 2025 compreso, sui sette penalty calciati appena due erano stati traformati. Allargando il dato dall’inizio del 2024, risultavano ben sette rigori falliti su tredici tirati (54%): un dato da incubo, il peggiore in Europa, che aveva coinvolto Theo Hernandez ed Abraham, Gimenez e lo stesso Pulisic.

E così a Milanello ci sono state sedute “approfondite“ dagli undici metri, tanto più che De Gea, portiere della Fiorentina, ne aveva già neutralizzati due di penalty ai rossoneri nella passata stagione. Così Modric e Gimenez hanno provato e riprovato, ma pure Fofana e Leao. Anche se in realtà pare che il rigorista designato fosse Nkunku, che però non ha giocato per un pestone rimediato in nazionale. "Sul rigore ho indicato io Rafa per calciare perché in allenamento li tira molto bene - ha poi spiegato Allegri domenica sera -, ma anche Fofana è molto bravo. I rigori non li guardo mai, a Torino è andata male, con la Fiorentina meglio".

G.M.