Il ritorno del grande ex. Pioli, la festa è agrodolce. Prima gli applausi dei tifosi. Poi lo “schiaffo” del pupillo

Il ritorno di un amico. Il ritorno di un supporto. Lo sguardo di Stefano Pioli, il ruggito di San Siro, incroci di storie ed eventi, con al centro il Milan e il milanismo, concetti non sempre di primo piano di questi tempi. Il tutto, nella notte di Rafael Leao. È il risveglio di un’anima, ma non troppo espansiva con il vecchio condottiero. Il tecnico, che a Milano arrivò in giacca e camicia, è nel consueto completo sportivo nero anche a Firenze. Il primo ingresso sul campo da gioco è silenzioso, mimetizzato nelle intenzioni dalla fase di allenamento. La Sud, che sta prendendo posto, non si perde l’attimo, dedicandogli un rapido coro. Un passaggio dalla panchina del Milan, l’abbraccio con Zlatan Ibrahimovic (l’uomo RedBird si rivede a bordocampo, ma alle televisioni parla Tare) qualche foto sotto la tribuna, il rientro a passo rapido negli spogliatoi. Tutto estremamente sobrio, come l’applauso di San Siro, senza cori o striscioni, all’annuncio del suo nome poco prima del calcio d’inizio. Nessun "Pioli is on fire", nessuna impennata emozionale.

Rispetto è la parola d’ordine, qualcuno alla vigilia aveva accusato il tecnico parmense di averne poco, con quel riferimento alle tante pecche del Milan di oggi. O agli errori non scontati. Ma sono meno di schermaglie, come ribadisce il tecnico emiliano davanti alle videocamere: "È un’emozione, è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi: quello che abbiamo vissuto insieme in questo stadio è stato qualcosa di eccezionale". Arrivato alla panchina numero 500 in Serie A, alla vigilia del compleanno numero 60, pensare un po’ anche al proprio destino non è certo provocazione. All’ingresso in campo l’abbraccio con Max Allegri è sincero, i fotografi accolgono il condottiero dello Scudetto tra flash e occhiate incuriosite. Momenti di nervosismo? Nel finale di primo tempo, quando Ricci a terra ferma un’azione di gioco viola. Pioli e lo staff se la prendono con il quarto uomo, ma il confronto dura poco, e viene sedato dallo stesso tecnico. Nel finale, invece, l’allenatore ospite contesta la scelta di Marinelli sul rigore e se la prende anche con Gimenez.

Per chi ha vinto l’ultimo Scudetto, forse, ci si poteva attendere qualcosa di più in termini di accoglienza. Il saluto era stato colmo di lacrime due stagioni or sono, il ritorno pacato. C’è chi non ha dimenticato i sei ko in fila nei derby (da allora, il Milan non ha più perso sino ad ora), chi probabilmente non ha retto alla crisi del matrimonio, risultando freddo al primo contatto dopo mesi e mesi.

Di fatto, intorno a Stefano Pioli, c’è una Sud che celebra più che altro sé stessa. Il ritorno della vibrazione, è anche quello dell’autocertificazione di quelle che sono le anime del tifo. "Appartenenza", "Sodalizio Rossonero", "Milanismo" sono i termini della liturgia, svelati al momento del via del match. C’è il sonoro, non il richiamo cromatico in una tifoseria dove prevale il nero, ma rinvigorito da bandiere e striscioni. E in fondo, è il campo a non dare il giusto ritmo. Il match si trascina in un lungo monologo rossonero senza picchi, l’altra novità è l’assenza di fischi quando il tabellone mostra Zlatan Ibrahimovic in tribuna. Un dato statistico lo fornisce la conclusione velenosa dalla distanza di Rafael Leao per l’1-1: in campionato, il portoghese non segnava a San Siro proprio dal giorno d’addio di Stefano Pioli. Per vincere lo Scudetto però, come si dice in questi casi, serve avere la meglio su chi quello Scudetto lo ha portato in bacheca. Quella era la missione di Max Allegri, se il passato non viene troppo celebrato, di certo non viene cancellato, ma Leao fa esplodere San Siro. È notte di "Milanismo", non di "Pioli is on fire".