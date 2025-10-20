Il vero Leao vale la vetta. Milan oltre il pericolo Viola. Allegri il maestro di volo

Dal ko con la Cremonese al primato solitario in classifica. In appena 57 giorni. Un Milan al Max. Non capitava da due anni di essere lassù, senza nessuno di fianco: dalla notte di Marassi e di Giroud tra i pali. In panchina, scherzo amaro del destino, c’era Pioli: 500esima in Serie A per lui ieri, 60esimo compleanno oggi e ancora senza vittorie. Ma il "Dio del calcio" che aveva invocato ha messo gli occhi altrove. Precisamente, su Rafa Leao. In campionato, a San Siro, non segnava da 512 giorni e proprio dal giorno dell’addio di Pioli. Bis, ieri sera.

Da centravanti: ruolo che poteva essere di Kean, Vlahovic, Hojlund, Retegui, Boniface, Harder... Leao, invece. Al rientro, per di più. Alla faccia dei cerotti. Tre cambi rispetto al pari con la Juve: apparentemente pochini considerando l’ecatombe che ha falcidiato il Diavolo. Pulisic il simbolo, insieme a Rabiot. E poi ancora Nkunku, Estupiñan, Loftus-Cheek (l’ultimo provino di ieri mattina ha confermato l’affaticamento). Fermo restando ai box anche Jashari. Out praticamente un terzo delle pedine di movimento in rosa (19 in totale). Tanto che in panchina ci sono appena sette giocatori, tra i quali due portieri, Balentien e Sala da Milan Futuro, l’oggetto misterioso Odogu. "La rosa è stata costruita volutamente così - Tare dixit - e le assenze non devono essere un alibi. Cogliamo l’occasione": colta, eccome. Piglio, in avvio. Un segnale anti-smagliature. I frutti cadono però sui piedi sbagliati: quelli di Tomori e Pavlovic che, da zolle allettanti a dir poco, spediscono alle stelle due palloni arrivati colà da piazzati rimpallati. La prima (abbondante) mezz’ora è tutta qui: si gioca al gatto con il topo, muovendo palla – soprattutto i rossoneri - senza forzare né scoprirsi.

Quando succede, Leao scialacqua la sua galoppata cercando dall’area un compagno invisibile (e non la porta). Per poi trovare, invece, Marì. Si riparte con la prima conclusione viola, solo al minuto otto della ripresa, targata Nicolussi Caviglia: fuori e da fuori. Fuoco di paglia che diventa tutt’altro, poco dopo: la torre di Ranieri arriva in zona Bartesaghi-Gabbia, ma Maignan la smanaccia su Gosens. Gelo su San Siro. Allegri vede e provvede: dentro Gimenez. Finalmente un centravanti. Ma il centravanti lo fa d’improvviso Leao che dalla distanza buca De Gea. Tocca a Pioli mettere mano alla panchina per cambiare copione. Copione che manda in pezzi Gimenez, invece: prima trova la mano di De Gea, poi la smanacciata di Parisi che il Var traduce in (severissimo) rigore. Cinque errori negli ultimi sette tentativi, per il Diavolo. Allegri ci aveva scherzato su. Leao non scherza affatto. E nemmeno questo Milan: primo, da solo.