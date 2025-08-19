Milan, infortunio Leao: salta la Cremonese ma è a rischio anche con il Lecce

Milano, 19 agosto 2025 – Stop per Rafael Leao. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire al 17esimo minuto di Milan-Bari in Coppa Italia, vinta dai rossoneri grazie a un gol del portoghese e al raddoppio di Pulisic, ecco l’esito degli esami: “Trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce”. Tegola per Allegri che, quest’estate, ha accentrato il portoghese (con profitto) nel ruolo di prima punta. In attesa del “centravanti che al Milan manca dai tempi di Giroud”, Tare dixit. Anche prima della sfida di sabato il ds ha confermato: “Un attaccante arriverà. Hojlund è buona opzione per noi. Anche Vlahovic lo è. Ma il mercato è imprevedibile…”. Tant’è: il Napoli, costretto a rinunciare a Lukaku per almeno tre mesi causa infortunio, si è tuffato (anche) sul danese del Manchester United e sul serbo della Juventus. Il Milan, al momento, è in vantaggio. Contatti con i Red Devils: si lavora per un prestito oneroso (6 milioni) e un diritto di riscatto (non obbligo) attorno ai 40. Il 22enne, non convocato in campionato, ha aperto al trasferimento, preferibilmente a titolo definitivo.

Nel frattempo i rossoneri non hanno mai interrotto i contatti con l’obiettivo numero uno: Dusan Vlahovic. Muro contro muro, ancora, tra il 25enne che percepirà 12 milioni di ingaggio (il triplo di Hojlund) e andrà in scadenza a giugno 2026 e la Juventus: i bianconeri al momento non scendono dalla valutazione di 20 milioni. Non mancano le alternative: Nicolas Jackson del Chelsea (magari last minute) e Breel Embolo (in rottura col Monaco), seguiti anche dagli azzurri, oltre a Tolu Arokodare del Genk e ad Artem Dovbyk della Roma. Intanto, altra plusvalenza: Noah Okafor andrà al Leeds per circa 21 milioni tra parte fissa e bonus. Lo svizzero era costato 14 milioni. In più, nuovo sondaggio per un vecchio “pallino” di Allegri: Adrien Rabiot. Il francese, al momento, è stato messo fuori rosa dal Marsiglia dopo il litigio con il compagno di squadra Rowe che ha subito lo stesso provvedimento. Sempre a centrocampo rimangono in uscita Adli e Bennacer: sul primo c’è il Sassuolo, sul secondo anche e proprio il Marsiglia, dove è stato in prestito nel finale della scorsa stagione.