Joao Felix, piede di velluto. "Kakà un idolo da imitare. Pure l’Inter mi ha cercato ma volevo venire al Milan»

Nel nome di Kakà. Per Joao Felix "un idolo, da sempre". Per Zlatan Ibrahimovic un paragone "che non è giusto fare, ma sì, me lo ricorda. Entrambi fluidi, dinamici. Ricardo era più concreto, a Joao piace di più fare i “giochini“. Però gliel’ho detto: Natale arriva una volta sola, il gol con la Roma è stata una magia e lui è così, ma con l’Empoli doveva chiudere la partita".

Di fatto, il 25enne arrivato in prestito secco dal Chelsea ("ma se farà bene tutto è possibile", Ibra dixit) è all’ennesimo bivio di una carriera tra un’etichetta e l’altra: da enfant prodige dal talento purissimo a flop, schiacciato dal peso dei quattrini investiti e dalle conseguenti aspettative. È stato nientepopodimeno che il giocatore portoghese più caro della storia: 126 milioni versati dall’Atletico al Benfica nel 2019, più dei vari passaggi di Cristiano Ronaldo tra Manchester, Madrid e Torino. In patria, in Youth League, riuscì a stendere il Real con una doppietta, mentre in prima squadra, non ancora 20enne, aveva segnato 15 gol solo in campionato (mai più in doppia cifra) e vinto la Nations League con il Portogallo, prima di approdare alla corte di Simeone.

"Nessuno è più importante della squadra", il messaggio finale mandato dal "Cholo" a Joao. Che nel frattempo aveva già assaggiato il Chelsea (prima partita: espulsione. Seconda: gol) e che poi ha fatto un anno anche a Barcellona: "Qui sì che si gioca come si dovrebbe. Uno o due tocchi e via. Per gli avversari è più difficile difendere se attacca una squadra intera, piuttosto che solo un giocatore", la risposta (indiretta) del portoghese. Niente fiori d’arancio neanche qui, però. Così ancora Chelsea, acquistato quest’estate a titolo definitivo per 52 milioni, prima del nuovo prestito ai rossoneri: "Non ci manca, è felice al Milan e siamo felici per lui", la recente dichiarazione di Maresca sul giocatore, spesso “panchinato“ in Premier ma che in Conference League ha segnato 4 reti in 5 gare.

Felice, comunque, resta la parola chiave. Il duttilissimo attaccante lo ha dimostrato in queste due prime partite. E lo ribadisce a parole, nel giorno della presentazione a Casa Milan: "Per ora qui mi piace tutto e se ci fosse la possibilità di restare ne sarei felice". E il Diavolo è sempre più portoghese. Con "Leao, tra i primi a chiamarmi per chiedermi se era vera la possibilità che arrivassi. Poi ci siamo sentiti spesso, c’è feeling fuori dal campo e vogliamo portarlo anche in campo, penso si sia già visto". Con "Conceiçao: mi ha parlato chiaro e mi ha convinto". Nonostante in corsa ci fosse anche l’Inter: "Sì, il mio agente (Mendes) mi aveva informato, ma avevo già iniziato a trattare con il Milan e la mia idea è sempre stata quella di venire qui". Anche per comporre il poker d’assi insieme a Pulisic, Gimenez e Leao.

Il dubbio è solo uno e relativo all’equilibrio. Ibra ha le idee chiare: "Basta che difendano e possono giocare tutti insieme. Ma decide l’allenatore. Al Milan ci sono state tante leggende, ma nessuna con la certezza del posto in squadra: spero che diventi una leggenda anche Joao". Parole che vanno oltre qualche mese di prestito. Il giocatore annuisce, in linea su futuro e presente: "Schierare quattro attaccanti non significa che non ci sia difesa. Quando c’è da difendere, lo facciamo anche noi. Con l’Empoli, nel secondo tempo, è stato così: abbiamo difeso bene e attaccato bene". Conceiçao, nel sentire queste parole e ragionando sulla sfida col Feyenoord di domani, alle 21 a Rotterdam, avrà sorriso.