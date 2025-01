Juventus-Milan 2-0, la risalita di Conceiçao si ferma bruscamente. Ora il mercato

Milano, 18 gennaio 2025 - La risalita del nuovo Milan targato Conceiçao va a schiantarsi sulla Juventus. Primo ko per il tecnico portoghese: di quelli che fanno male. Per il come, il dove, il quando. Così, la zona Champions scivola a -6 e l'ottavo posto è confermato. Non sono confermati, invece, i segnali di ripresa lanciati nel recente passato. Assenze, sì: Morata, Pulisic, Thiaw su tutti. Ma i rossoneri sono stati quasi assenti anche in campo. Nel 4-5-1, di fatto, che si vorrebbe alto e aggressivo, la Juventus passeggia e pasteggia. Motta aggira infatti il tentativo di pressione in palleggio, con il sostegno degli esterni bassi e i movimenti tra le linee che fanno saltare il banco.

Nel secondo tempo il castello crolla: sull'autogol (emblematico) di Emerson Royal sull'ennesimo guizzo di Mbangula, sulla sfuriata di Weah che "fotografa" più volte Tomori. Leao (sua una delle rare occasioni scialacquata su Di Gregorio) perde consistenza alla svelta, così come la squadra: sulle gambe. La pagina non è ancora voltata. Serve, decisamente, il mercato.

Per Kyle Walker mancano solo i dettagli di un contratto fino al 2027: "Forte, leader, domina in spogliatoio", l'investitura di Ibrahimovic che, invece, dribbla su Reina e Joao Felix: "Ogni giorno esce un nome diverso e i prezzi si alzano...". Per risalire in campionato, serviranno forze fresche: gli ultimi cambi di Conceiçao, Terracciano e Jovic, hanno tutta l'aria del segnale d'allarme. Mercoledì, il Girona in Champions: qui, la storia europea è ancora saldamente nelle mani del Milan. In Serie A, invece, sempre meno. La scossa era arrivata. La scossa si è interrotta. Il prossimo bivio è soprattutto nel mercato.