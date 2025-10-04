Juventus-Milan, Allegri: “Per me non è una rivincita, conta solo la partita”

Milano, 4 ottobre 2025 - “Juventus-Milan? Partita straordinariamente bella, per noi sarà molto importante fare un altro passettino contro una squadra che lotterà fino alla fine per i primi quattro posti”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Milan, domani, domenica 5 ottobre, alle 20.45 a Torino. Allegri sarà il grande ex: “La settimana l'ho vissuta normalmente, quello che conta è la partita. Poi è inutile ripetersi, si diventa patetici: otto anni alla Juve sono tanti, li porto dentro di me. Cinque li ho fatti al Milan: spero anche qui di arrivare a otto. Ma conta la partita: loro, tra l'altro, non hanno mai perso. Ogni volta che vado in panchina per me è un'emozione, ma dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo finale, tornare in Champions”. In settimana c'è stato un incontro con Dan Peterson, storico ex coach di pallacanestro, che ha parlato alla squadra e al tecnico: “Sono un suo fan, il suo famoso 1-3-1 nel finale ribaltava le partite, abbiamo parlato di come sono cambiati il basket e il calcio. Lui ormai ha 90 anni e ha ancora una carica straordinaria”. Dopo l'esonero di due anni fa, tornare a Torino ha l'aria della rivincita: “Quando sono andato alla Juvenutus ho ringraziato il Milan per i quattro anni passati qui. E i tifosi, che ci hanno dato una grande mano anche col Napoli. E ora ringrazio la Juventus: sono stato fortunato a fare queste stagioni, a interagire prima con Berlusconi e Galliani, poi con Elkann, Agnelli, Marotta... ma anche con tutti i magazzinieri. Niente rivincita, piuttosto dovrò tornare in panchina e restarci perché ho già preso troppe squalifiche”. La difesa ha incassato solo un gol (su rigore) nelle ultime quattro gare di campionato: “Col Napoli potevamo fare meglio. Sull'azione del rigore eravamo in cinque contro tre... Tomori è a completa disposizione dopo un risentimento all'adduttore che a lui capita spesso”. A disposizione anche Leao: “Ha fatto una bella settimana, non capitava dal 17 agosto. Domenica non volevo farlo entrare così presto, ma l'imprevisto dell'espulsione mi ha fatto cambiare idea”. Ancora su Leao: “Deve ancora iniziare la stagione. Aveva iniziato bene, poi si è infortunato. Non è nelle mie mani, è nelle sue: aiutati che il ciel ti aiuta, si dice... Lui ha bisogno della squadra, la squadra ha bisogno di lui. Sta crescendo, come del resto Nkunku. Stiamo bene fisicamente, dobbiamo però alzare il livello dell'attenzione per fare risultato”. Mancherà Estupinan, squalificato: “Ho fiducia in Bartesaghi come in tutti, domenica è entrato anche Athekame. Hanno poche partite sulle spalle, ma ribadisco: ho fiducia. Domani potrebbe giocare uno dei due. La prima cosa da vedere nell'allenamento di oggi è la condizione di Tomori. Gli altri stanno bene e i cambi sono determinanti per i giocatori che abbiamo”. Il tecnico batte continuamente su alcuni tasti: obiettivo entrare in Champions, mancano tanti punti, arrivare bene a marzo per giocarsi poi il finale di stagione. E sul lungo termine? “Domani si gioca, vediamo di fare punti, poi altri, poi altri: quelli sono i progetti che ti portano a lungo termine. Si parla tanto, ma quello che conta è vincere, quello ti porta lontano. Se non vinci, non vai da nessuna parte”.