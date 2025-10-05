Milan tradito da Pulisic e Leao: con la Juve finisce 0-0. É addio alla vetta

Milano, 5 ottobre 2025 – La montagna partorisce un topolino. Anche se il peso di quello che ha l’aria di un “punticino“, lo si vedrà più avanti. Intanto, il Milan perde la testa: in classifica (Napoli e Roma a +2), dal dischetto (erroraccio di Pulisic) e sotto porta, col tanto atteso Leao a fare cilecca da due passi. L’altro lato della medaglia: la miseria di un gol al passivo (su rigore) nelle ultime sei partite.

Tudor, dall’altra parte, resta sì imbattuto, ma non guarisce dalla “pareggite“: quinto di fila dopo quelli con Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Morale, in campionato, quarto posto a braccetto con l’Inter e -3 dalla coppia di testa. Vista l’imbattibilità, per ora, pochino. In apertura, applausi per Allegri da parte dello Stadium: otto anni e dodici titoli non si dimenticano.

Fofana e Kelly duellano all'Allianz Stadium

Un solo cambio (forzato) per Max rispetto all’undici che ha steso il Napoli: dentro Bartesaghi per lo squalificato Estupiñan, Tomori - recuperato - va a comporre, come sempre in campionato, il terzetto difensivo con Gabbia e Pavlovic.

Tre, invece, le variazioni di Tudor, senza Cabal (e sempre senza Bremer), rispetto alla Champions: dentro Rugani, tornano Di Gregorio per Perin e Conceiçao per Koopmeiners. Si gioca a stanarsi a vicenda, in avvio, forzando rarissimamente la giocata. Palla dentro, palla fuori, palla che gira ma non canta, perché è soprattutto senza che le due squadre lavorano sodo e di reparto.

Questione di rispetto, soprattutto di un equilibrio da mantenere: metà tempo, nessuno in porta, il dato eloquente. Solo qualche scaramuccia, sotto porta: quando la scorribanda di Gimenez finisce in bocca a Di Gregorio, quando David scialacqua scivolando sul più bello la combinazione Locatelli-Kalulu. Ma basta un attimo: lo sa bene Maignan che alza le spalle dopo una carambola ad armare Gatti da metri quasi zero e gli chiude lo specchio. Non lo sa invece Kelly che legge male un cioccolatino di Modric e ancor meno l’inserimento di Gimenez.

L'errore

Lo sa, purtroppo per lui, Pulisic: su 14 rigori, ne aveva sbagliato solo uno, a gennaio, sempre a Torino, ma di fronte a Milinkovic-Savic. Basta un attimo, non è questo: palla alle stelle. Allegri ci pensa su e cambia pur senza cambiare spartito. Tudor risponde aggiungendo un centrocamista per piazzarsi in pratica a specchio. Non basta per sminare la voglia di riscatto di Pulisic: lo statunitense serve un pallone che profuma d’oro, ma Leao abbassa la testa e, sotto misura, non centra nemmeno la porta. La Juve capisce l’antifona e chiude alzandosi: 6-0 in merito ai corner e poco più. Ai punti, il Milan. Il punto, se lo prendono entrambe. Da bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno.