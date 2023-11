Krunic, un disastro. Theo distratto. Musah nervoso

MAIGNAN 6,5. Formidabile su Banda nel primo tempo: nulla può sui gol.

CALABRIA 6,5. Deve monitorare Dorgu e non è un compito semplice: lo svolge senza intoppi, ma si ferma all’intervallo.

THIAW 6 Visione di gioco e alcune buone scelte di tempo: aiuta Tomori in un momento di difficoltà.

TOMORI 6. Dopo una prima frazione senza macchia cala di attenzione ma è uno dei pochi a non mollare.

THEO HERNANDEZ 6. Una sua sgasata regala l’assist giusto per il vantaggio. Resta a terra inutilmente agevolando il 2-2 leccese.

POBEGA 6. Prima titolarità in serie A: recuperi palla e lanci in profondità, ma non dà consistenza.

KRUNIC 4,5. Torna in regia, ma dorme sul gol di Sansone e commette errori banali nel finale.

REIJNDERS 6,5. Trova il suo primo gol in serie A a coronamento di una gara di livello: il palo gli nega il bis.

CHUKWUEZE 5. Spreca una chance importante, non crea alcun pericolo.

GIROUD 6. Celebra le 100 presenze in rossonero segnando il quarantesimo centro. Ispira il bis di Reijnders, sparisce nella ripresa: reazione senza senso che costa l’espulsione.

LEAO sv. Costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia: tegola pesante che non ci voleva.

ALL. PIOLI 5. I suoi si sciolgono come neve al sole buttando alle ortiche un primo tempo di qualità. Chi doveva sfruttare l’occasione delude ancora una volta. Gli infortuni sono un vero problema da affrontare.

Okafor 6,5. Entra con il giusto atteggiamento: impegna Falcone.

Musah 4,5. Ha colpe evidenti sui gol leccesi. Confusionario, nervi tesi.

Florenzi 5. Sostituisce Musah per limitare i danni, ma Sansone lo sovrasta.

Jovic sv.

Voto squadra 5.

i. c.