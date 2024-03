La battaglia delle calciatrici. Fusetti: "Il movimento sta crescendo, ma bisogna parlarne»

Durante l’evento "Women4Football", iniziativa promossa da AIC e AIA che ha regalato un pomeriggio dedicato al calcio femminile, tante professioniste hanno voluto esprimere il loro pensiero circa l’attuale situazione del calcio in rosa in Italia tra cui la rossonera Laura Fusetti: "È piacevole vedere come i nostri sacrifici abbiano portato a dei successi, tra cui il raggiungimento del professionismo. Il calcio femminile sta crescendo ma bisogna parlarne, solo così potremo andare avanti. Mi ricordo quando abbiamo giocato contro la Juventus a San Siro, è stata un’emozione unica: mi auguro di poterci tornare ma so che ci sono tante dinamiche da tenere in considerazione. Sarebbe un bello spettacolo per tutti i tifosi, noi del Milan ce lo auguriamo". Como, Germania, Juventus e Milan, queste le tappe di Laura Giuliani, portiere rossonero: "L’Inghilterra e la Francia devono ispirarci e sappiamo che lavorando e unendo le prospettive potremo raggiungere il loro livello grazie alla capacità di usare il nostro genio. Sarebbe bellissimo per me, che sono milanese, giocare a San Siro ancora una volta, stavolta con la maglia rossonera addosso. Il tema delle infrastrutture è uno di quelli in cui ci sono più margini di miglioramento nel nostro campionato, gli stadi sono fondamentali non solo per noi calciatrici ma anche per i tifosi e per la vendita mediatica dell’evento. Avere una struttura adeguata accrescerebbe il prodotto e il valore del sistema, quindi devono esser fatti degli investimenti. San Siro, poi, è l’emblema di Milano, si spera sempre che le porte vengano aperte ma anche stadi più piccoli sarebbero ottimali per dare giusta la visibilità a un movimento che oggi te lo richiede". Il.Ch.