La Dea incanta il Diavolo. Fiammata Ricci, flop Leao. È l’Atalanta di Lookman

Il Milan rallenta ancora. Ma rispetto a quella col Pisa, è tutt’altra frenata. Ai punti, infatti, Atalanta. Che si prende però l’ennesimo punticino e prolunga la ’pareggite’ a cinque. Mentre i rossoneri perdono ancora terreno sul Napoli. Non un caso vero e proprio, questo. Il caso è la sostituzione di Leao dopo un tempo di (praticamente) nulla. Dal "può arrivare a 20 gol" (Allegri dixit) alla bocciatura esemplare il passo è breve. Da un caso a un ex caso, Lookman: un estate con le valigie, giorni da separato in casa, poi il graduale rientro. Ora, il gol. A rimettere insieme i cocci di un equilibrio che salta per aria alla svelta e sul pallone schiaffeggiato da Ricci: Ederson ci mette l’involontario e pesante carico beffando Carnesecchi. Alla Dea tocca inseguire e lo fa muovendo palla in ampiezza: tanti passaggi, poche forzature, andamento lento. Incerottato, anche: fuori De Roon per una contrattura al flessore. Così il Milan esce sull’uomo e accompagna a ciclo continuo. Ma sempre barricato a ridosso dell’area. Perché l’Atalanta cresce e si accende sulla vampata Pasalic-Ahanor. "Questa è una nuova era, dobbiamo lavorare. Ma fin qui, per quanto prodotto, avremmo meritato di più", le parole nel pre-gara dell’ad Luca Percassi, quasi totalmente profetiche. Quasi, perché timbra Lookman: non segnava dal 12 maggio. Passato. Quando vede il Diavolo vede rosso: lampo che acceca sulla palla dentro di Pasalic, quarto gol nelle ultime quattro sfide rossonerazzurre. 11-2 le conclusioni totali all’intervallo (17-6 nel finale) in favore dei bergamaschi, possesso inferiore al 40% (43% al triplice fischio) per la squadra di Allegri. Che non gradisce e lascia negli spogliatoi Leao. Giocandosi uno dei pochi cambi: Nkunku. "Sei infortuni in Nazionale non erano previsti, per il mercato da dicembre valuteremo con l’allenatore", il messaggio del ds Igli Tare. Che ha provato a dare anche una pacca sulle spalle a Gimenez, prima del fischio d’inizio, con tutt’altre parole rispetto agli ultimi giorni di mercato: "Ha la fiducia di tutti e una grande possibilità". Sfruttata ancora una volta male, davanti ai 23.157 spettatori della New Balance Arena. Con la buona sorte che certo non strizza l’occhio al messicano: cambio forzato dopo un colpo alla caviglia. Senza Pulisic, non ci sono più attaccanti sulla panchina di Allegri che opta per Loftus-Cheek. Cambio che cambia, comunque. Forzando una bilancia che fin qui aveva detto forte e chiaro Atalanta. Ma è comunque la Dea a chiudere in avanti, con Maignan a salvare sulla sberla di Zappacosta. Punto quasi esclamativo per Juric: quasi e non una novità. Per Allegri, invece, il punto è molto, troppo interrogativo.