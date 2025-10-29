Acquista il giornale
La Dea incanta il Diavolo. Fiammata Ricci, flop Leao. È l’Atalanta di Lookman

La fuga in avanti del Milan e la risposta del nigeriano: non segnava da maggio. Un Rafa opaco fuori dopo il primo tempo, altro messaggio di Allegri al centravanti.

di LUCA MIGNANI
29 ottobre 2025
L’esultanza di Ricci dopo il gol che ha regalato il vantaggio momentaneo al Milan sull’Atalanta

Il Milan rallenta ancora. Ma rispetto a quella col Pisa, è tutt’altra frenata. Ai punti, infatti, Atalanta. Che si prende però l’ennesimo punticino e prolunga la ’pareggite’ a cinque. Mentre i rossoneri perdono ancora terreno sul Napoli. Non un caso vero e proprio, questo. Il caso è la sostituzione di Leao dopo un tempo di (praticamente) nulla. Dal "può arrivare a 20 gol" (Allegri dixit) alla bocciatura esemplare il passo è breve. Da un caso a un ex caso, Lookman: un estate con le valigie, giorni da separato in casa, poi il graduale rientro. Ora, il gol. A rimettere insieme i cocci di un equilibrio che salta per aria alla svelta e sul pallone schiaffeggiato da Ricci: Ederson ci mette l’involontario e pesante carico beffando Carnesecchi. Alla Dea tocca inseguire e lo fa muovendo palla in ampiezza: tanti passaggi, poche forzature, andamento lento. Incerottato, anche: fuori De Roon per una contrattura al flessore. Così il Milan esce sull’uomo e accompagna a ciclo continuo. Ma sempre barricato a ridosso dell’area. Perché l’Atalanta cresce e si accende sulla vampata Pasalic-Ahanor. "Questa è una nuova era, dobbiamo lavorare. Ma fin qui, per quanto prodotto, avremmo meritato di più", le parole nel pre-gara dell’ad Luca Percassi, quasi totalmente profetiche. Quasi, perché timbra Lookman: non segnava dal 12 maggio. Passato. Quando vede il Diavolo vede rosso: lampo che acceca sulla palla dentro di Pasalic, quarto gol nelle ultime quattro sfide rossonerazzurre. 11-2 le conclusioni totali all’intervallo (17-6 nel finale) in favore dei bergamaschi, possesso inferiore al 40% (43% al triplice fischio) per la squadra di Allegri. Che non gradisce e lascia negli spogliatoi Leao. Giocandosi uno dei pochi cambi: Nkunku. "Sei infortuni in Nazionale non erano previsti, per il mercato da dicembre valuteremo con l’allenatore", il messaggio del ds Igli Tare. Che ha provato a dare anche una pacca sulle spalle a Gimenez, prima del fischio d’inizio, con tutt’altre parole rispetto agli ultimi giorni di mercato: "Ha la fiducia di tutti e una grande possibilità". Sfruttata ancora una volta male, davanti ai 23.157 spettatori della New Balance Arena. Con la buona sorte che certo non strizza l’occhio al messicano: cambio forzato dopo un colpo alla caviglia. Senza Pulisic, non ci sono più attaccanti sulla panchina di Allegri che opta per Loftus-Cheek. Cambio che cambia, comunque. Forzando una bilancia che fin qui aveva detto forte e chiaro Atalanta. Ma è comunque la Dea a chiudere in avanti, con Maignan a salvare sulla sberla di Zappacosta. Punto quasi esclamativo per Juric: quasi e non una novità. Per Allegri, invece, il punto è molto, troppo interrogativo.

