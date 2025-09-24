La passeggiata del Diavolo. Coppa Italia, tutto facile. Nkunku si prende il Milan

Quando Christopher Nkunku gonfia un palloncino rosso, San Siro ha un sussulto. Anzi, un applauso sentito e prolungato. Poco dopo, anche un richiamo al nerazzurro sarà motivo di condivisione, a rompere la monotonia di un silenzio che mal si abbina all’ottimo spettacolo in campo. Ma l’uomo della serata è inevitabilmente il numero 18, che all’esordio dal primo minuto si divora due occasioni, propizia un cartellino rosso, quindi sbriga la pratica Lecce con una meravigliosa mezza rovesciata al volo. Anche nella notte della prima rete stagionale, tanto agognata, di Santi Gimenez, è Nkunku a richiamare per sé una candidatura da prima alternativa a Pulisic (a segno) e Leao.

Che, sapendo quanto il nerazzurro scaldi San Siro, in giornata aveva già lanciato un messaggio chiaro: "Potevo andare all’Inter, ma dissi di no. Tre settimane dopo mi cercò il Milan, e non ebbi dubbio alcuno". Come poi il Milan non riesca ad abbattere un Lecce in disarmo già nel primo tempo è un reale mistero. Sei le occasioni da gol nitide create nei primi nove minuti di gioco, che diventano otto al ventesimo, senza dimenticarne almeno altre due prima del duplice fischio. La parabola di Santi Gimenez è tutta in quei primi frangenti di gioco. Una palla mal controllata al cospetto di Fruchtl, un colpo di testa debole da buona posizione, una deviazione a lato. Ci deve mettere la sua genialità Adrien Rabiot per riportare dentro la stagione il messicano, disegnando il lancio perfetto per l’inserimento da sinistra di Bartesaghi, che a sua volta mette Gimenez nelle condizioni di non poter sbagliare. Quello che se vogliamo accade al decimo minuto a Christopher Nkunku, capace di arrivare a tutta velocità a porta sguarnita ma concludere sul palo. Il numero 18 si riscatta procurando il rosso di Siebert, episodio che cambia non poco il match, convincendo Di Francesco a rinunciare totalmente alla fase di possesso (non certo per la gioia dell’ex, malinconico, Camarda) e alzando la densità davanti ad un ottimo Fruchtl, che tra la valanga di palloni che gli arrivano si prende il merito di un doppio miracolo su Rabiot (che centra anche una traversa da pochi passi) e punizione di Pavlovic.

Il bilancio della prima frazione dice 76% di possesso palla Milan e quattordici conclusioni, la ripresa inizia con un palo di Loftus-Cheek, ma nel giro di venti minuti tutto va al suo posto con la fiammata di Nkunku e la quinta gemma di Pulisic, appena subentrato a Saelemaekers. Il risultato di una manovra elaborata ma rapida nell’allargare e portare densità in area. E di una difesa che, con De Winter in mezzo, si concede il quarto clean sheet consecutivo. Un bel messaggio anche per il Napoli.