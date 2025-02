La polemica: "Scriviamo all’Aia». Ibra furioso: "Arbitri, rispetto per i rossoneri»

"Ai giocatori dico sempre di essere rispettosi con l’arbitro. A Empoli ho fatto lo stesso con Pairetto: rispetto per il Milan". Zlatan Ibrahimovic è tornato sugli episodi di sabato al Castellani. "Sono rimasto stupito perché la squadra non ha reagito dopo il fallo di Cacace su Walker: fosse andata male, avrebbe rischiato di stare fermo un anno. Il direttore di gara mi ha detto che forse poteva esserci l’ammonizione, ma è stata una situazione fuori controllo".

Sull’impossibilità di intervenire da parte del Var, dopo il secondo giallo a Tomori per l’intervento su Colombo partito in offside: "Era fuorigioco e per noi non è accettabile. Quando è così, parliamo con chi di dovere, ossia l’Aia. E inviamo una lettera. Sono state due situazioni molto gravi che hanno inciso sulla partita: siamo rimasti in dieci, ma dovevano esserlo loro ben prima. Walker viene dalla Premier e non fa cinema, ma l’arbitro deve essere giusto. Serve rispetto verso il Milan. E non è la prima volta che lo dobbiamo dire".

Intanto Ibra è alle prese con la sostituzione di Daniele Bonera sulla panchina di Milan Futuro, terzultimo in Serie C: era stato scelto Alberto Bollini, ma non c’è stata la fumata bianca per il tecnico dell’Italia U19 che a marzo giocherà per qualificarsi agli Europei. Ora, prende piede il nome di Federico Guidi, attuale allenatore della Primavera rossonera, anch’egli passato dalle nazionali giovanili e con esperienza in Serie C sulle panchine di Teramo, Casertana, Gubbio.

