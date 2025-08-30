La ripartenza del Diavolo. Loftus-Cheek e Pulisic, primi tre punti per Allegri

È un Diavolo ancora alla ricerca di se stesso, figlio degli inghippi in campo (infortuni) e soprattutto fuori (mercato incompleto). Ma è un Diavolo che dopo una prima da ko "traumatico" - Tare dixit – non stecca la seconda. Anzi, si rialza e vince. Anche contro la malasorte. E nonostante lacune offensive che andranno colmate. Intanto, Nkunku ha firmato: "Può giocare in tutti i ruoli offensivi, dopo l’infortunio di Leao mancava qualcosa in velocità", le parole del ds. Che, già a giugno, aveva però in lista un erede di Giroud: "Stiamo cercando di capire se è fattibile lo scambio Dovbyk-Gimenez".

E sul difensore: "Il cambio di modulo (difesa a tre) ci ha messo in difficoltà, cerchiamo un centrale esperto e Akanji lo è". Nel contempo, in un Milan che ha già venduto tanto e incassato circa 200 milioni, dai vari Reijnders, Thiaw, Theo Hernandez, Okafor e compagnia uscente, le porte rimangono aperte.

Per i fuori rosa Bennacer e Adli. Per Chukwueze (Fulham), per Musah ("Atalanta? Vediamo, considerando lo stop di Jashari, a breve", ha detto Tare) e non solo. In panchina però, al netto delle assenze dello svizzero e di Leao - e dell’assenza dell’Europa - appena sette giocatori di movimento, tra i quali tre nuovi (Ricci, De Winter, Athekame) e due Under 20 (Bartesaghi e Balentien), insieme all’acciaccato Pulisic. Qualcosa non torna: dovrà tornare entro il gong dell’1 settembre.

Intanto, gioco forza, Allegri al Via del Mare cambia poco più di una virgola (forzata: Musah-Pulisic) rispetto all’undici che ha perso con la Cremonese. 3-4-3, però, con incipit rabbioso. E al veleno: perché sulla pennellata di Modric dalla bandierina il farsi largo di Gabbia è con le cattive, declama la direzione di gara. Morale: gol annullato. Poi buone intenzioni, ma zero brio dalla tre quarti in su e zero conclusioni. Unica eccezione, una zuccata di Loftus-Cheek murata da Falcone. E, soprattutto, la fiammata di Gimenez che si auto-spegne sotto porta, scialacquando.

Poco, insomma. Si riprende con la beffa millimetrica per il messicano, in gol e sotto la Sud (senza le restrizioni di San Siro, tornata a cantare e a esporre striscioni), ma in fuorigioco. Rete solo rimandata. Su calcio piazzato altra pennellata di Modric: Loftus-Cheek, spalle alla porta, la spizza proprio in porta: questa volta è 1-0. Il bis firmato Pulisic che non perdona una frittata leccese. Per adesso, va benissimo anche così.