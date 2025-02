La verità di morata. "Senza Fonseca non ero a mio agio»

"Sono andato via dal Milan per il signor Fonseca, che aveva dimostrato di volermi parecchio, ma dopo pochi mesi, un progetto che sembra una cosa diventa un’altra per il calcio stesso. Alla fine non ero così a mio agio...". E’ la verità di Alvaro Morata, che in un’intervista concessa ad un quotidiano spagnolo rivela i retroscena dell’improvviso addio al club rossonero. "Il Milan resta un grandissimo club, con gente che ti sa stare molto vicina. Ora però mi trovo in un Paese meraviglioso come la Turchia e sono felice di aver scelto il Galatasaray".L.M.