Le due deluse al ballo dei playoff. Milan e Juve, destini incrociati

Altro che quiete dopo la tempesta. È e sarà rivoluzione. Prima del derby (domenica alle 18), dopo la disastrosa serata di Zagabria, costata l’accesso diretto agli ottavi di Champions (e circa 15 milioni di bonus), dopo le tante parole, ultime quelle di Conceiçao a riannodare amaramente il filo con concetti dell’era Fonseca e Pioli, il Milan si muove. Il tempo stringe da tempo e ora ancor di più: oggi, alle 12 a Nyon, il sorteggio playoff che abbinerà i rossoneri al Feyenoord o alla Juventus (andata 11-12, ritorno 18/19 febbraio, mese che si intasa visto il recupero col Bologna), lunedì la chiusura del mercato. E allora, dopo l’arrivo imprevisto di Walker, accelerata forzata (e ritardata). Bagagli per Morata. Arrivato quest’estate come erede di Giroud, dietro il pagamento della clausola da 13 milioni, aveva firmato un quadriennale con opzione per un altro anno. Dopo pochi mesi, tutt’altro. C’è il Galatasaray: prestito con obbligo di riscatto, 16 la richiesta, 10 l’offerta, la logica indica la via di mezzo.

La bocciatura all’intervallo al Maksimir l’ultimo capitolo di un feeling mai sbocciato, soprattutto nel nuovo Milan di Conceiçao, soprattutto quando lo spagnolo ha saputo dell’interesse rossonero per un altro centravanti. Tradotto: Santiago Gimenez. La prima offerta inferiore ai 30 milioni era stata rispedita al mittente dal Feyenoord che lo valuta(va) 40. Altro giro: 38 bonus compresi. Per il 23enne messicano, 16 reti stagionali, l’ultima mercoledì prima di un infortunio all’adduttore che comunque non preoccuperebbe, pronto un contratto pluriennale (3+1) a circa 2,5 milioni a stagione. In caso di semaforo verde, Morata in Turchia. Non finisce qui. Camarda in prestito secco al Monza, offerta del Bologna per Calabria (in scadenza a giugno), Okafor sondato dal Tottenham, piste in patria anche per Tomori (Aston Villa) e Loftus-Cheek, ancora il Galatasaray su Pavlovic. Il Milan ragiona. Anche sull’ipotesi di un nuovo ds in estate, l’ex Monza, Nottingham Forest e Olympiacos François Modesto. Anche sull’anticipare i tempi per Samuele Ricci del Torino: servono una trentina di milioni. Il Como, invece, ne avrebbe offerti 40 a Theo Hernandez. No, la risposta del francese.