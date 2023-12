Le mosse di mercato. Gabbia, Miranda o Kiwior per il Milan

Il Milan continua a lavorare verso Bergamo, e presunte buone notizie arrivano dall’infermeria: sia Kjaer sia Leao sono più vicini al rientro, ma è difficile che i due possano essere impiegati al Gewiss Stadium. Per i due, nella giornata di ieri, seduta personalizzata, ma il rientro è considerabile ancora rimandato. Più verosimile che i due calciatori possano rientrare per la gara successiva, decisiva, contro il Newcastle in Champions. Probabile che Hernandez venga riproposto centrale di sinistra, mentre si lavora già per il mercato di gennaio: Juan Miranda del Betis è a un passo, con lo spagnolo che è in scadenza a giugno. Rossoneri che anticiperebbero la sua partenza da Siviglia versando una cifra vicina ai due milioni di euro al Betis. L’altro nome è un cavallo di ritorno, quel Matteo Gabbia ora al Villareal. Non solo: si continua a seguire la pista che porta a Kiwior dell’Arsenal, mentre il Fenerbahce non molla Krunic. La Lega Serie A ha definito date e orari della 19esima giornata di campionato: Empoli–Milan si giocherà domenica 7 gennaio alle 12.30.