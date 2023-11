Le pagelle. Maignan il salvatore. Jovic, che delusione

MAIGNAN 7. Inoperoso nel primo tempo, si esalta ipnotizzando Beltran e disinnescando Mandragora. Salvifico.

CALABRIA 6,5. Ci prova nel primo tempo preferendo l’iniziativa personale piuttosto che servire Jovic. Volenteroso, cerca di dare movimento e copertura.

THIAW 6. Prova ad affacciarsi in avanti per smuovere le acque.

TOMORI 6,5. Solita personalità al centro della difesa, dirige bene il traffico nonostante l’ora di punta.

THEO HERNANDEZ 7. Non sempre riesce a contenere Nico Gonzalez: si procura e realizza il penalty.

MUSAH 6. E’ poco incisivo nel primo tempo, invita i compagni a usare la testa dopo il rigore di Theo: spostato esterno sinistro con l’uscita di Pulisic, fa il suo.

REIJNDERS 6,5. Buone letture di gioco e suggerimenti precisi per i compagni.

POBEGA 6. Si sacrifica spesso dando supporto al reparto difensivo: roccioso, ci mette il fisico per strappare palloni preziosi.

CHUKWUEZE 5,5. Un altro osservato speciale che deve ancora incidere: regala buoni spunti e ha dedizione ma serve di più, per esempio fare gol.

JOVIC 5,5. Doveva essere la sera del suo riscatto: serve Theo nell’occasione del rigore ma per il resto fa troppo poco divorandosi il bis solo davanti a Terracciano. Ennesima delusione.

PULISIC 6,5. Schierato a sinistra al posto di Leao, sfiora il vantaggio ma Terracciano gli dice no: sempre nel vivo, ha la tenacia di non mollare mai la presa. Preservato per il Borussia.

ALL. PIOLI 6,5. Brutta e soffertissima partita ma mai come in questo momento contava vincere ad ogni costo. Ora testa alla Champions. Loftus-Cheek 6. Rientro importante sotto ogni punto di vista. Krunic sv. Camarda 6. Esordio assoluto a 15 anni, entra nella storia della serie A. Florenzi sv.

Voto squadra 6,5.

Ilaria Checchi