Le rossonere preparano la stagione al vismara. Il Milan Femminile punta tutto sulle giovani leve: "Atlete del vivaio e innesti mirati per vincere»

Diventare, al più presto possibile, un top-club europeo dentro e fuori dal campo. Privilegiando però soprattutto la crescita e lo sviluppo del settore giovanile rossonero. È questa

la missione dichiarata del Milan Femminile, che in vista dell’inizio della Serie A (5 ottobre vs il Genoa) ha aperto le porte del Centro Sportivo Vismara per un momento di confronto e illustrazione dei propri obiettivi. "L’anno scorso abbiamo iniziato un percorso, diverso da quello di molte altre società, all’interno del quale abbiamo preferito inserire in prima squadra tante ragazze provenienti dalla Primavera. Non è stato un processo semplice, i risultati non sempre sono arrivati. Ma ciò non vuol dire che non vogliamo vincere. Anzi abbiamo un gruppo di calciatrici giovani che vogliono vincere per il Milan. Siamo riusciti a mantenere l’undici titolare della passata stagione e abbiamo inserito alcuni innesti mirati, dando a coach Suzanne Bakker una squadra competitiva", ha sottolineato Elisabet Spina, Head of Women Football del club. Che poi ha proseguito: "Vogliamo diventare un modello di riferimento completo. Stiamo inserendo nello staff figure con ruoli specifici e non comuni e il Centro Vismara sarà ristrutturato. A nome del Milan, poi, desideriamo portare ancora il calcio femminile in zone del mondo come l’Africa e l’Arabia dove la disciplina è meno sviluppata". Alessandro Stella