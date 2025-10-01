Leao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole

Tutto un altro Milan. Più solido, più concentrato, più spietato. Soprattutto più equilibrato. Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento-bis. I risultati si vedono: squadra vera, compatta, pericolosa. Gioca e sa soffrire. Punge ma riesce a difendersi pure in inferiorità numerica. E vince. Quattro successi di fila in campionato hanno lanciato i rossoneri in vetta alla classifica in buona compagnia, un primo posto raggiunto senza Leao, riapparso domenica sera nel sofferto finale di partita col Napoli.

Lanciato nella mischia per necessità più che per scelta, come ammesso dallo stesso allenatore. Che adesso però dovrà trovargli (non necessariamente dalla prossima sfida in casa della Juventus) un posto da titolare evitando troppi sbilanciamenti. "Il Milan era in grande difficoltà quando ho dovuto mettere in campo Leao. Che non ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti. Pulisic gioca. Leao finora si è allenato poco, ma molto dipenderà da come Rafa si adatterà a questo sistema di gioco, che ormai è la certezza del Milan". Non fa troppi giri di parole Allegri. Il posto c’è, il portoghese se lo deve conquistare e non è semplice ora che la squadra ha trovato un suo equilibrio.

Ma Allegri sa di non poter fare a meno di Leao. Del miglior Leao s’intende. Crede tanto nel giocatore, cui già dai primi giorni di ritiro aveva dato un segnale: per farlo rendere di più qualcosa si doveva cambiare, dal punto di vista tattico e motivazionale. E per inserirlo nel suo 3-5-2 gli aveva proposto il ruolo di attaccante. Prima o seconda punta poi si sarebbe visto, l’importante era evitare che il giocatore rimanesse incollato alla linea laterale, in quella che anche Conceicao considerava una sorta di “comfort zone“ da cui il portoghese dover uscire per il salto di qualità. Perciò Allegri ha cambiato Leao di posizione, e alla prima gara ufficiale (coppa Italia con il Bari il 17 agosto) lui ha subito risposto col gol prima di infortunarsi al polpaccio.

Nel frattempo i rossoneri hanno fatto passi in avanti notevoli una volta metabolizzata la caduta con la Cremonese alla prima di campionato, trovando l’assetto ideale. Ma uno come Leao (10 gol e 8 assist nella passata stagione) non può mai essere un problema per l’allenatore. Perché se è vero che il Milan ha dimostrato di poter fare a meno di Rafa per quaranta giorni è anche vero che, dopo aver ritrovato la giusta condizione, il suo rientro a tempo pieno può essere solo un valore aggiunto nello scacchiere tattico finora inappuntabile, un 3-5-2 in cui Fofana e Rabiot cantano e portano la croce, Modric dirige da far suo e Pulisic è libero di svariare, grazie anche al lavoro sporco di Gimenez. A Leao verrà chiesto questo: mettersi a disposizione della squadra anche con un gran lavoro senza palla, fatto di movimento, sponda e pressing. "Davanti siamo in 4 - ha ribadito Allegri -: Gimenez, Pulisic, Leao e Nkunku. Chi merita giocherà". Intoccabili non ce ne sono, dovrà essere Rafa, sin da oggi (la squadra torna al lavoro) a dare le risposte giuste all’allenatore.