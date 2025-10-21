Leao, genio a caccia di costanza. Il tocco di Allegri dietro al riscatto

"Fame di vittorie". Tre parole, due gol alla Fiorentina, un segnale. Fortissimo. Rafael Leao è tornato. Alla sua maniera. Nel contempo, anche nella versione allegriana: centravanti atipico, sì, ma paradossalmente, in rete da vero nove. Non giocava titolare dal 17 agosto: in quel caso, meno di un quarto d’ora per alzare le braccia dopo un’incornata finita nel sacco, poi poco più di un quarto d’ora per alzarle di nuovo. In segno di forfait: lesione al soleo. In campionato, a San Siro, non segnava dalla notte dell’addio di Pioli, datata maggio 2024. Scherzo del destino. - L’ultima doppietta risaliva invece e addirittura a giugno 2023. Passato. Il presente fa rima con l’incoronazione di un certo Luka Modric: "Questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Quando sono venuto qui non vedevo l’ora di giocare con lui. Per me è uno dei migliori al mondo. E può ancora migliorare: dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino". Tutti dalla parte del 26enne. Gabbia che, dopo il rigore, lo ha quasi placcato per evitare che si togliesse la maglietta e prendesse un’ammonizione. O Saelemaekers che, invece, ha svelato il quadrato costruito attorno al numero dieci dopo le occasionissime sciupate contro la Juventus: "Gli abbiamo detto che qualsiasi cosa succederà, noi saremo dietro di lui. Ne siamo molto orgogliosi. Si pensa che la vita del calciatore sia facile, ma le emozioni pesano. Vedere Rafa passare un momento difficile, tornare in campo e fare partite come quella contro i viola... Bisogna solo dirgli bravo". Due volti, due esempi di un gruppo che ha tutta l’aria di essere stato compattato come raramente in passato. Alle spalle del tutto, trasformazione in atto di Leao compresissima, il sorriso sornione di Massimiliano Allegri. Tra un "si fanno troppi discorsi su Rafa" e un "se è un campione o no lo vedremo a fine carriera". Tra una strigliata, lontano da occhi indiscreti, e una pacca sulle spalle, tra Milanello e San Siro. Appena arrivato, Max era stato chiaro: "Maturità", la parola d’ordine. E responsabilità: quella che gli ha consapevolmente messo sulle spalle mandandolo sul dischetto, dopo la prima rete da fuori area (una rarità). E dopo cinque errori su sette tiri dagli undici metri, per i rossoneri. Ha funzionato e funziona, per il momento. Perché il momento dice primo posto in solitaria: non succedeva da due anni. Dice anche altro: sei assenti (Pulisic, Rabiot, Nkunku, Loftus-Cheek, Estupinan, Jashari), ma un solo tiro in porta concesso alla Fiorentina e prima rimonta stagionale. Numeri firmati Allegri. Che, tuttavia, ne sottolinea altri: "Abbiamo sedici punti? Bene, perché teniamo a distanza (+3) il quinto posto. Ma con sedici punti a fine campionato si retrocede...". Si torna ai concetti chiave: maturità, responsabilità. E quotidianità, quella suggerita a Leao da Alessandro Del Piero: "Rafa è diverso, magico in alcune cose. Se capisce che può determinare ogni partita è fatta. Ma deve farlo ogni giorno. Ogni giorno". Allegri sarà più che d’accordo.