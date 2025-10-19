Leao ribalta la Fiorentina: 2-1, il Milan manda il primo messaggio scudetto

Milano, 19 ottobre 2025 - Ci sono momenti che possono scrivere una storia scudetto. Il romanzo è solo agli inizi, la trama deve ancora svilupparsi, ma la doppietta di Rafael Leao potrebbe essere ricordata al sopraggiungere del caldo di fine stagione.

Non era vero Milan, e in fondo visto il momento prendersi un punto era già un tesoro. Ma in un fine settimana già favorevole, visti i risultati delle altre, i rossoneri tornano in vetta solitaria dopo due anni. Il "realismo allegriano" trema alla rete di Gosens, si ritrova con la conclusione tutt'altro che irresistibile di Leao, trova un altro capolavoro al concedersi di un rigore quanto meno generoso su Santi Gimenez.

Si prende tutto, di questi tempi, anche due gol da un attacco che offre poco per mancanze strutturali e caratteriali. I passi indietro sono evidenti, e inevitabili, in ogni zona del campo, pur con sole tre differenze rispetto al pareggio di Torino. Saelemaekers in attacco non può far salire la squadra come Christian Pulisic, tiene poco la posizione al fianco di Leao e cerca più che altro lo spunto a sinistra, nelle originarie terre del portoghese. Bartesaghi e Athekame tengono bene la posizione, ma solo lo svizzero nel primo tempo riesce a rendersi pericoloso in fase di proposizione. Ricci, molto orizzontale, non partecipa alla manovra offensiva, risultando ancora una volta troppo conservativo, e sbagliando una facile ripartenza nella prima frazione. E anche l'assenza di Loftus-Cheek si fa sentire, se non altro per offrire alle spalle di Leao un cursore più preciso, palla al piede, del sempre volitivo ma tecnicamente limitato Fofana.

Il Milan nel primo tempo costruisce poco, per quanto mancando due occasioni clamorose su palla inattiva con Tomori e Pavlovic, per poi subire lo svantaggio alla prima reale occasione concessa, per quanto contestata e fortuita. Qui, come a Napoli, per quanto in forme diverse emerge qualcosa di diverso. La spinta di San Siro, in primo luogo conta non poco. «Appartenenza», «Sodalizio Rossonero», «Milanismo» i termini della nuova liturgia della Sud, tornata a cantare per la prima volta in questa stagione. Poi carattere ed episodi, con Rafael Leao a trovare una staffilata fortuita, e Santi Gimenez ad estrarre un rigore dal cilindro. Il portoghese, in campionato, non segnava a San Siro dall'ultima di Stefano Pioli in rossonero. Il tecnico, applaudito non di più prima del calcio d'inizio, esce dal campo infuriato al fischio finale con Marinelli e Gimenez stesso.

Non risuona più "Pioli is on fire" a San Siro. Per vincere lo scudetto serve, in primo luogo, battere chi l'ultimo scudetto lo aveva portato in bacheca. Per Max Allegri, missione compiuta.