Leao salta il debutto, il Milan balla sulle punte

C’è una lista che si allunga, in continuo aggiornamento dalle parti di Casa Milan: centravanti del futuro (ma non troppo). In cima, non cambiano i nomi cerchiati in rosso: Rasmus Hojlund e, da tempo, soprattutto Dusan Vlahovic. C’è una lista che invece si è accorciata alla svelta, tra sorrisi e cattivi pensieri: centravanti (atipici) del presente. Depennato Noah Okafor, al Leeds per 21 milioni. Tra parentesi, invece, Rafael Leao: "Trauma elongativo al polpaccio destro rimediato nella gara contro il Bari. Non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese (sabato alle 20.45 a San Siro) e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce", la nota.

Tradotto: Massimiliano Allegri sarà praticamente costretto a giocare con Pulisic e Gimenez, nel nuovo 3-5-2. In attesa di un "attaccante alla Giroud che, dal suo addio, è mancato al Milan", Tare dixit. La disponibilità economica non manca: più di 200 milioni arrivati (o in arrivo) dalle cessioni. Dai 70 per Reijnders fino ai 3,5 per Pellegrino. Ultimo incasso grazie a Okafor, prelevato dal Salisburgo per 14 milioni: ulteriore plusvalenza. Tra il Diavolo e il nuovo numero nove c’è di mezzo anche il Napoli che ha sondato e sonda nomi noti ai rossoneri come Jackson, Embolo e, ieri, Arokodare. Di mezzo c’è soprattutto l’elefante nella stanza: l’ingaggio di Vlahovic. Leao guadagna 5 milioni netti, il 25enne quest’anno scatterà a 12 in bianconero. Urge spalmatura su più anni e fare i conti con la Juventus che fin qui non cede il giocatore, 17 gol l’anno scorso, in scadenza a giugno 2026, per meno di 20 milioni.

Hojlund la prima alternativa: si è lavorato con il Manchester United per un prestito oneroso (attorno ai 5 milioni) con diritto di riscatto (verso quota 40). Il 22enne, considerato un esubero dai Red Devils nonostante i 10 centri dell’anno scorso, è a un bivio. E percepisce un terzo di Vlahovic. Poi, le possibili occasioni: tra queste, anche Artem Dovbyk (28 anni, 17 gol con la Roma) e Conrad Harder dello Sporting (13 reti la scorsa stagione per il 20enne). E a proposito di occasioni, logica un’occhiata a quello che è successo a Marsiglia: Adrien Rabiot è stato messo prima fuori rosa e poi sul mercato, dopo lo scontro negli spogliatoi con il compagno di squadra Jonathan Rowe (stesso provvedimento). Il 30enne ha ancora un anno di contratto con il club francese e percepisce uno stipendio da 5 milioni tra parte fissa e bonus. Ed è un “pallino“ di Allegri. Di certo il centrocampo rossonero è già nutrito e difficilmente la società di via Aldo Rossi vorrà privarsi di Youssouf Fofana. Su di lui è piombato l’Al-Ahli che, dopo aver ricevuto picche alla prima offerta per Manuel Locatelli (Juventus) e Denis Zakaria (Monaco), ha virato sul 26enne. Sempre in uscita Ismael Bennacer e Yacine Adli. Per l’algerino resta l’ipotesi di un ritorno a Marsiglia, dove è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Per il 29enne che quest’estate ha rifiutato diverse proposte, tra le quali Spartak Mosca, potrebbe restare in piedi il Sassuolo.

Intanto la squadra lavora per l’esordio in campionato. E oggi lo farà sotto gli occhi di uno spettatore interessato e d’eccezione: Gennaro Gattuso che tornerà a Milanello nelle nuove vesti di commissario tecnico azzurro. Tra 2017 e 2019, un assaggio di panchina della Primavera e poi, a fine novembre, in prima squadra al posto di Vincenzo Montella. Per “Ringhio“, soprattutto, 468 partite con gli scarpini ai piedi in rossonero, dal 1999 al 2012 (anche con Allegri): una Coppa del mondo per club, due Supercoppe europee e altrettante italiane, due Champions League e una Coppa Italia. Profumo di gloria e di passato. Profumi che il Milan vuole tornare a respirare.