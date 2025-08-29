Lecce-Milan 0-2: Loftus-Cheek e Pulisic regalano i primi tre punti ad Allegri

Lecce, 29 agosto 2025 – Il Milan rialza la testa dopo il clamoroso scivolone interno con la Cremonese all’esordio e sbanca il Via del Mare battendo 2-0 il Lecce al culmine di una partita complicata e spigolosa. Un successo conquistato con una prestazione comunque piuttosto solida da parte dei rossoneri, passati in vantaggio dopo appena 4’ con la rete di testa di Gabbia, poi annullata per una leggera spinta su un avversario. Gli uomini di Allegri hanno quindi sofferto un po’ la coraggiosa reazione leccese per poi riaffacciarsi dalle parti di Falcone con le occasioni non sfruttate da Loftus-Cheek, Pavlovic e Gimenez in chiusura di primo tempo. Proprio il messicano al 60’ è stato l’autore della seconda rete di serata annullata (fuorigioco) a un Milan che ha poi alzato i giri del motore sbloccando la situazione con il colpo di testa vincente di Loftus-Cheek al 66’ e ha chiuso i conti – nonostante un Lecce mai domo – con la rete all’86’ del neoentrato Pulisic (quinta rete siglata ai salentini dell’americano)

Le scelte di Di Francesco e Allegri

Di Francesco punta sul 4-3-3 con Falcone tra i pali e Danilo Veiga, Gaspar e Thiago Gabriel e Gallo sulle corsie esterne. In mezzo al campo con compiti di regia e interdizione c’è invece Ramadani, con Kaba e Coulibaly ai suoi lati. La sorpresa è nel tridente davanti dove non c’è Banda ma Pierotti al fianco di Tete Morente e dell’attesissimo ex di serata Francesco Camarda, schierato al centro dell’attacco. Insiste sul 3-5-2 il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, che davanti al portiere Maignan ripropone il terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nessuna novità rispetto al match perso contro la Cremonese neppure a centrocampo dove agiscono Fofana, Modric e Loftus-Cheek, con Musah (e questa si è una novità) ed Estupinan a farsi carico delle corsie laterali. In attacco, invece, Allegri deve fare i conti con una piena emergenza viste l’assenza di Leao e le non perfette condizioni di Pulisic che parte dalla panchina: c’è quindi Saelemaekers nell’inedita posizione di seconda punta a supporto di Gimenez.

Gabbia la sblocca al 4’ ma il gol è annullato

Il Milan prova a partire con grande intraprendenza e alla prima, vera affondata riesce a trovare il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo conquistato grazie a una bella transizione, Modric pennella un cross al bacio per la testa di Gabbia che insacca l’1-0. La gioia del gol dura però pochissimi istanti, perché l’arbitro Marinelli di Tivoli, richiamato al VAR, ravvisa la leggerissima spinta del centrale rossonero ai danni di un avversario e annulla la rete. Pericolo scampato per il Lecce che ha il grande merito di reagire con personalità, alzare il baricentro e riuscire a mettere apprensione al Milan con un pressing alto e ripartenze condotte con tanti uomini. Pur non riuscendo a mettere in campo la stessa brillantezza in fase di finalizzazione e lo stesso ritmo dei primi minuti, i rossoneri a tengono alta la soglia dell’attenzione e a non pagano dazio. Per rivedere gli uomini di Allegri bisogna però attendere il 34’ quando Loftus-Cheek, imbeccato da un compagno, entra in area ma non riesce a superare Falcone e a finalizzare un’azione viziata, a dire il vero, da un suo leggero tocco di mano. L’estremo difensore del Lecce si oppone poi anche al colpo di testa sempre dell’inglese un paio di minuti più tardi. Il Lecce resiste ma nel recupero torna in apnea e rischia nuovamente di capitolare quando il Milan spreca due palle gol nitide prima con Gimenez, che apre troppo il tiro sulla perfetta verticalizzazione di Fofana e poi con Pavlovic che di testa trova l’ennesima opposizione ineccepibile di Falcone.

La decidono le reti di Loftus-Cheek e Pulisic

Dopo l’intervallo finisce la partita dell’ex di serata Camarda poco incisivo nei primi 45’ e sostituito dal 2001 Stulic, il quale si presenta al 49’ con una bella sponda di esterno destro per Kaba che dal cuore dell’area conclude troppo debolmente all’indirizzo di Maignan. Allegri sceglie invece di mantenere immutato lo scacchiere rossonero che in avvio di ripresa fatica e non poco a trovare ritmo nella circolazione del pallone. Il Milan, infatti, porta sì diversi uomini in avanti ma in fase di finalizzazione difetta sul piano della fluidità e della precisione, non riuscendo a trovare il giusto varco nella retroguardia giallorossa. Il pertugio giusto sembra trovarlo al 60’ Saelemaekers, il quale serve Gimenez che si gira e in diagonale supera Falcone. Anche in questo caso in soccorso al Lecce arriva il VAR che durante il controllo della rete ravvisa il leggero fuorigioco dell’attaccante messicano lasciando il risultato sullo 0-0. L’1-0 milanista è però dietro l’angolo e arriva appena cinque minuti più tardi: Gaspar stende Saelemaekers in ripartenza e regala i rossoneri una punizione che Modric pennella sulla testa di Loftus-Cheek che mette il pallone alle spalle di Falcone. Il vantaggio scioglie le briglie e la tensione dei rossoneri che giocano con maggiore tranquillità e al 70’ sfiorano il raddoppio con il destro a giro dal limite di Fofana, che trova sulla sua strada un Falcone ancora provvidenziale e bravo a togliere il pallone dall’incrocio dei pali. A un quarto d’ora dalla fine, Allegri toglie l’autore del vantaggio Loftus-Cheek e un esausto Saelemaekers per inserire la freschezza di Ricci e Pulisic, ma è il Lecce al 77’ a creare un’opportunità piuttosto ghiotta con Stulic che da posizione leggermente defilata calcia debolmente verso Maignan. Al 79’ si rivede anche il Milan che ci prova con la frustata del neoentrato Ricci, deviata in corner da Falcone. Messo con le spalle al muro, il Lecce nel finale prova coraggiosamente a ributtarsi in avanti alla ricerca del pari ma all’86’ i rossoneri chiudono definitivamente i conti con il quinto gol ai salentini del neoentrato Pulisic che, sul rilancio lungo di Maignan, vince un rimpallo con due avversari e fredda Falcone per il definitivo 2-0; un risultato che non diventa più rotondo soltanto perché, a un paio di minuti dal 90’, il 2006 Balentien – subentrato a Gimenez – non inquadra lo specchio della porta avversaria da buona posizione. Il tabellino: Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani (dall’81’ Helgason), Coulibaly; Pierotti, Camarda (dal 45’ Stulic), Morente (dall’81’ N’Dri). All. Di Francesco. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (dal 76’ Ricci), Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez (dall’88’ Balentien), Saelemaekers (dal 76’ Pulisic). All. Allegri. Marcatori: Loftus-Cheek (Milan 65’), Pulisic (Milan 85’). Note – Ammonizioni: Gaspar.