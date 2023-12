L’ex di turno. C’era anche Tonali sugli spalti del St. James’ Park

L’antipasto amarcord l’aveva già vissuto nel primo pomeriggio, quando si è accomodato in tribuna a Whitley Park per seguire la sfida di Youth League che ha visto l’Under 19 del Newcastle avere la meglio sui pari età rossoneri, ma per Sandro Tonali il vero tuffo nel passato è stato in serata, quando non ha voluto perdersi nemmeno un minuto della sfida tra il suo ex Diavolo e i Magpies al St. James Park. Il lodigiano avrebbe voluto incontrare nuovamente i suoi compagni di avventura in campo ma, squalificato per il caso scommesse, si è limitato a far da spettatore: dopo aver patteggiato uno stop di dieci mesi, con rientro a settembre 2024, il classe 2000 sta vivendo un momento complicato ma nessuno nell’ambiente degli Hammers lo ha mai giudicato, dimostrandogli grande affetto e sostegno durante il suo percorso di recupero dalla ludopatia, fatto di sessioni pomeridiane di riabilitazione alternate alle lezioni di inglese che Tonali sta svolgendo per integrarsi sempre di più nella sua nuova realtà, mentre continua ad allenarsi con dedizione agli ordini di Eddie Howe. "A Sandro sono molto vicino. E’ stato un ragazzo positivo e decisivo per la crescita della squadra, purtroppo è caduto in una cosa delicata. Gli siamo vicini e mi auguro che questa esperienza gli possa servire a fare meglio in futuro" le parole spese dal suo ex mentore Pioli alla vigilia di una gara che ha visto il cuore del centrocampista diviso a metà. Il.Ch.