  L'ex rossonero. La gioia di Camarda per il primo gol in A. Sognando Milanello

L’ex rossonero. La gioia di Camarda per il primo gol in A. Sognando Milanello

di Redazione Sport
30 settembre 2025
A 17 anni anni il sabato pomeriggio si esce con gli amici e ci si prepara per la serata in discoteca con la fidanzatina. A 17 anni si spera in un 6 in italiano il lunedì per non prendersi un “debito“. A 17 anni si ascolta “Ai se eu te Pego” imitando i balletti di Neymar. A 17 anni, se sei fortunato, la domenica vai a fare una panchina in Promozione sui campetti di periferia. Ma Francesco Camarda ha bruciato i tempi. Il “predestinato“, che nella massima serie debuttò a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, ha appena fatto gol in A, da minorenne. Il primo di tanti, ci si augura. Dimenticando le recenti inevitabili difficoltà, perché mica è semplice l’impatto con il grande calcio. Le prime quattro giornate non sono state facili: pochissime le occasioni, tante le aspettative. La sua maglia è stata la più venduta nel Salento in estate, poi ci ha pensato Pantaleo Corvino (che di talenti se ne intende) a caricarlo: "È un cavallo vincente". Ieri anche Ibrahimovic gli ha dedicato un post, ricordando un messaggio del giovane attaccante allo svedese del 2019, firmato Francesco Camarda: "Ora tutti conoscono il tuo nome", ha scritto Zlatan. Bisognava solo aspettare, e alla diciassettesima partita in A è arrivata la soddisfazione enorme, la rete del pareggio nel recupero da bomber vero che ha fatto esplodere il Via del Mare. E rendendo il mondo di Francesco, partito da Milanello avendo in tasca il biglietto di ritorno, ancor più ricco di aspettative. A San Siro, dopo aver saputo del gol, tanti i tifosi del Diavolo hanno esultato. Perché il bimbo prodigio che la Sud adora è un cuore rossonero. Sa di dover avere pazienza, e sa pure che a Casa Milan lo aspetteranno.G.M.

