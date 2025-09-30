L’ex rossonero. La gioia di Camarda per il primo gol in A. Sognando Milanello

A 17 anni anni il sabato pomeriggio si esce con gli amici e ci si prepara per la serata in discoteca con la fidanzatina. A 17 anni si spera in un 6 in italiano il lunedì per non prendersi un “debito“. A 17 anni si ascolta “Ai se eu te Pego” imitando i balletti di Neymar. A 17 anni, se sei fortunato, la domenica vai a fare una panchina in Promozione sui campetti di periferia. Ma Francesco Camarda ha bruciato i tempi. Il “predestinato“, che nella massima serie debuttò a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, ha appena fatto gol in A, da minorenne. Il primo di tanti, ci si augura. Dimenticando le recenti inevitabili difficoltà, perché mica è semplice l’impatto con il grande calcio. Le prime quattro giornate non sono state facili: pochissime le occasioni, tante le aspettative. La sua maglia è stata la più venduta nel Salento in estate, poi ci ha pensato Pantaleo Corvino (che di talenti se ne intende) a caricarlo: "È un cavallo vincente". Ieri anche Ibrahimovic gli ha dedicato un post, ricordando un messaggio del giovane attaccante allo svedese del 2019, firmato Francesco Camarda: "Ora tutti conoscono il tuo nome", ha scritto Zlatan. Bisognava solo aspettare, e alla diciassettesima partita in A è arrivata la soddisfazione enorme, la rete del pareggio nel recupero da bomber vero che ha fatto esplodere il Via del Mare. E rendendo il mondo di Francesco, partito da Milanello avendo in tasca il biglietto di ritorno, ancor più ricco di aspettative. A San Siro, dopo aver saputo del gol, tanti i tifosi del Diavolo hanno esultato. Perché il bimbo prodigio che la Sud adora è un cuore rossonero. Sa di dover avere pazienza, e sa pure che a Casa Milan lo aspetteranno.G.M.