Loftus padrone. La carica di Theo. Tomori alza il muro

MAIGNAN 6,5. Incolpevole sul colpo di testa di Skriniar, chiude la saracinesca con prontezza.

CALABRIA 7. Buona intesa con Musah, dà respiro alla manovra non temendo Mbappè e soci.

THIAW 6. Monitora Kolo Muani non sempre agevolmente trovando però in Tomori un alleato prezioso.

TOMORI 7,5. Piede caldo, la sua punizione impegna Donnarumma: in difesa dà sostegno a Thiaw quando serve. Non sbaglia nulla. THEO HERNANDEZ 7. Duella in velocità con Dembelè dimostrando buona gamba e serve l’assist giusto per la testa di Giroud.

LOFTUS-CHEEK 7,5. Manca la prima palla gol del match e si perde Skriniar in occasione del gol ma sono gli unici nei in una gara strepitosa: lotta come un leone, roccioso e incontenibile.

MUSAH 6,5. Spreca una chance per segnare ma si fa perdonare applicandosi con dedizione alla causa.

REIJNDERS 6. Dà sostegno dietro, vince contrasti e apre il gioco alla caccia di Leao e Giroud. Poi cala.

PULISIC 5,5. Spesso si fa prendere dalla frenesia: Hernandez lo limita e quando ha la palla buona per colpire la mira non lo assiste. Approssimativo.

GIROUD 7,5. Dal suo primo tentativo a rete nasce il pareggio, trova la firma personale con un colpo di testa impeccabile a sovrastare Skriniar. Decisivo.

LEAO 8. In gol con una rovesciata da manuale del calcio: scatenato, si sacrifica in difesa mostrando l’atteggiamento giusto. Trascinatore vero.

ALL. PIOLI 7,5. Il cuore, l’attenzione e la grinta hanno fatto la differenza: non sarà più "on fire" ma cuce addosso ai suoi la veste giusta per trovare una vittoria d’oro per classifica e morale.

Krunic 6. Fa il suo. Okafor 6. Sfiora il gol. Florenzi sv.

Voto squadra 7,5.

Ilaria Checchi