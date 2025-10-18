L’uomo dell’ultimo scudetto. Da “on fire“ al lungo addio. Milan-Pioli, notte amarcord: "Qui emozioni bellissime»

"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro". Chiaro, “periodaccio” a dir poco: zero vittorie in campionato con la sua Fiorentina. Ma, in fondo, il giorno giusto non ci sarà mai. Riecco Stefano Pioli, l’uomo dell’ultimo scudetto rossonero. Domani, alle 20.45, tempo di amarcord, a 512 giorni dall’addio, nella notte in cui la Sud era tornata a tifare (anche) per salutarlo con l’ultimo "Pioli is on fire", congedando con merito anche i senatori del tricolore datato 2022, Oliver Giroud e Simon Kjaer. Altri tempi, altre storie. Iniziate nel 2019 e in un Diavolo che (quasi) non c’è più: quello di Ivan Gadzidis, Paolo Maldini, Zvonmir Boban, Frederic Massara, ad esempio. Quello escluso dall’Europa per aver violato le norme del Financial fair play.

Quello partito con Marco Giampaolo in panchina, il “maestro” secondo Arrigo Sacchi: 6 punti in 7 giornate. Così, ecco il “normal one”: 5 punti in 6 giornate l’incipit in linea col predecessore. Poi, però… L’Europa minore riconquistata dalla porta di servizio, i preliminari con Shamrock Rovers, Bodo Glimt e i rigori col Rio Ave sono l’inizio della scalata. Tornerà la Champions dopo 7 anni (e una semifinale dopo 16). Tornerà lo scudetto dopo 11: lo aveva vinto proprio Massimiliano Allegri, lo riporta a Casa Milan l’interista Pioli. Se lo tatuerà anche.

"Non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, però ci penserò dopo la partita. Quello che succederà - ha detto Pioli ieri - lo vivrò, ma non è una priorità". Non lo erano nemmeno la fase difensiva e l’equilibrio, negli ultimi tempi rossoneri: questi i principali capi d’accusa, oltre ai troppi infortuni ("ma con l’Al Nassr stesso metodo e solo una mezza contrattura") e all’onta dei sei derby di fila persi in tutte le competizioni, l’ultimo con l’aggravante della consegna della seconda stella ai cugini. "Era arrivata una conclusione fisiologica, i ko con l’Inter l’hanno accelerata. Era destino che dopo di me tornassero a vincere (mai più perso, ndr). Ho capito che era finita al ritorno con la Roma in Europa League: discorso da brividi, ma alla squadra non è arrivato nulla", ha avuto modo di raccontare poi. Ritrova un Milan molto diverso. Ritrova un Leao che in campionato non segna proprio dal suo addio, nel 3-3 con la Salernitana. Ritrova una squadra quasi dimezzata, dopo una sosta per le nazionali quanto mai da mani nei capelli.

Ieri mattina risonanza magnetica per Christian Pulisic: lesione di basso grado al bicipite femorale destro, sarà rivalutato tra circa dieci giorni. Per Adrien Rabiot, quasi copia e incolla, giovedì: lesione del muscolo soleo, per lui. Stessa tempistica in merito alla rivalutazione. In più, sempre ieri, sia Pervis Estupiñan che Christopher Nkunku hanno lavorato ancora a parte: distorsione alla caviglia per l’ecuadoriano, pestone per il francese. Con diciannove giocatori di movimento, e sempre senza Ardon Jashari, scelte risicatissime per Allegri. Unica buona nuova quella relativa ad Alexis Saelamaekers, rientrato dal Belgio con una diagnosi che parlava di lesione al flessore: allenamento con il resto della squadra per il jolly 26enne ex Roma e Bologna. Anche Pioli ha i suoi grattacapi, soprattutto relativi al dubbio Kean. E ha i suoi numeri: sesto allenatore per numero di presenze (240) della storia rossonera, davanti a Sacchi e per il momento proprio ad Allegri. Non solo: "Domani farò 500 panchine in Serie A e il giorno dopo - le sue parole - compirò 60 anni. Se c’è un Dio del calcio…". Il Diavolo, ça va sans dire, con tutto l’affetto, la vede diversamente. Decisamente.