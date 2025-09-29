Maignan è pronto. Serataccia Gimenez. Modric col fioretto

MAIGNAN 7. Risponde presto (e bene) su Gutierrez e McTominay. Prodigioso sull’incornata Anguissa-McTominay prima del rigore.

TOMORI 6,5. Esce con convinzione, a volte anche troppa: rischia grosso in area su McTominay. Finale col coltello tra i denti.

GABBIA 6,5. Tempismo puro, in area piccola e non solo, su Hojlund: lo annulla.

PAVLOVIC 6,5. Sbaglia, rimedia facendo dimenticare gli errori. Il 2-0 è (molto) farina del suo sacco.

SAELEMAEKERS 7,5. Tre minuti per segnare e confermarsi: sta diventando imprescindibile per colpi e idee, nonostante qualche sbavatura difensiva.

FOFANA 6,5. Si trova spesso in mezzo a più di un collega azzurro: tiene. Spreca un pallone d’oro di Pulisic, poi l’assist.

MODRIC 7,5. Anche di spada contro De Bruyne e McTominay. E il solito fioretto: letture, movimenti, gemetrie da campionissimo.

RABIOT 6,5. Ha di fronte Anguissa, ma fa comunque valere i suoi chili e centimetri. Meno inserimenti, più solidità.

ESTUPIÑAN 5. Prova ad appiccicarsi a Politano e a manovrare. Funziona, poi no. Fatale in area su Di Lorenzo.

GIMENEZ 5. "Si è sbloccato, speriamo continui", ha detto Allegri. No, altra serataccia: a tratti impacciato, spesso slegato dalla squadra.

PULISIC 8. Già sei gol e due assist in stagione. Seconda punta tutto-fare. Chilometri e tecnica, fosforo e sacrificio.

All. ALLEGRI 8. L’ormai solito, ottimo Milan. E in dieci cambia, ri-cambia, vince. Primo posto.

Bartesaghi 6. Soffre, si rialza. Athekame 5,5. Da sgrezzare. Leao 6. Un paio di falcate. Loftus-Cheek, De Winter sv.

Voto squadra 7,5.

l. m.