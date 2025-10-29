Maignan è pronto. Uno spento Modric. Lampi Saelemaekers
MAIGNAN 6,5. Rinvio “ciabattato“, rimedio immediato su Ederson. Superlativo su Zappacosta.
TOMORI 5,5. Metodi spicci su Lookman, ma anche che su Bernasconi o Hien quando capita sulle sue zolle. Ma esce male sull’1-1.
GABBIA 6,5. Giocate essenziali, anticipi e corpo a corpo. Perde centimetri decisivi anche lui sulla rete di Lookman. Mura Musah nel finale.
PAVLOVIC 6. Legnate e sortite: binomio ormai classico.
SAELEMAEKERS 6. Lampi di qualità, non di continuità. Sorpreso, poi si mette l’elmetto in fase difensiva.
FOFANA 5,5. Fatica a trovare i metri giusti sugli scambi atalantini. Gran pezza in area su Lookman e qualche ruggito. Più che altro, apnea.
MODRIC 5,5. Poco possesso, dunque si piazza davanti all’area. Non il solito “galactico“, vedasi il passaggio che dà il la all’1-1. Costretto al giallo da Pasalic.
RICCI 6,5. "Speriamo si sblocchi", aveva detto Allegri pre Pisa. Fatto. Poi i consueti chilometri, con giocate per lo più semplici.
BARTESAGHI 5,5. I corner da destra li batte lui e non Modric: investitura. Il piede c’è, prova a spingere, ma spesso deve stare schiacchiato.
GIMENEZ 4,5. Prova a dannarsi l’anima, anche quando stende De Ketelaere. Con poco, fa pochissimo.
LEAO 4. Cinque passaggi, quattro palloni persi, zero tiri in porta. La sua partita dura fino all’intervallo.
All. ALLEGRI 5,5. L’Atalanta ha più benzina. Lui pochissimi cambi e si gioca quello di Leao. Altro passo indietro, di fatto.
Nkunku 5,5. Qualche spunto, non abbastanza. Loftus-Cheek 6,5. Impatto immediato, con fisicità. Athekame ng.
VOTO SQUADRA 5,5
l. m.
