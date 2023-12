Maignan è un gatto. Calabria, un rosso che decide il match

MAIGNAN 7. Viene graziato da De Ketelaere e ingannato da una deviazione: anche se infilato tre volte è strepitoso su Lookman.

CALABRIA 4. Nella ripresa De Ketelaere gli scappa via troppo spesso: lascia scioccamente in 10 i suoi.

TOMORI 5,5. Fatica a contenere Lookman, fortuita la deviazione sull’1-0. Sfiora sia il gol del vantaggio, ma Ederson s’immola, sia quello del possibile 3-3.

THEO HERNANDEZ 5. Schierato nuovamente centrale, vive una serata da incubo perdendosi tante volte l’uomo in area.

FLORENZI 6. Costante il dialogo con Theo per dividersi il campo, regala da corner la parabola giusta per il colpo di testa di Giroud.

LOFTUS-CHEEK 5,5. Scalvini riesce a disinnescarlo con astuzia: serata storta, non trova la posizione giusta in campo.

REIJNDERS 5,5. Sembra sempre in affanno e pecca in lucidità e precisione.

MUSAH 6. Spazia in diverse zone, non si accende e Ruggeri non gli dà tregua. Chiude da terzino dopo il rosso al capitano.

CHUKWUEZE 5. Monitorato a vista, non combina granché regalando un’altra prestazione deludente.

GIROUD 6,5. Torna contro la sua "bestia nera": tabù sfatato e primo gol rifilato alla Dea che però non serve a nulla. Non molla mai.

PULISIC 6,5. Cerca a più riprese lo scarico su Giroud seminando spesso il panico tra le linee nerazzurre: suo l’assist per Jovic.

ALL. PIOLI 5. Azzecca la scelta di passare a due punte con Jovic, ma la difesa è davvero fuori fase e Gasperini lo batte in strategia. La vetta è sempre più lontana.

Bennacer 6. Prova a mettere ordine calamitando una gran mole di palloni.

Jovic 6,5. Secondo gol consecutivo che non porta punti ma fiducia.

Adli 5. Si perde Muriel.

Voto squadra 5.

Ilaria Checchi